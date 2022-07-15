Завершилась дипломатическая миссия посла Туркменистана в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана Мекана Ишангулиева в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, Байрамов поблагодарил посла за успешную деятельность во имя развития дружественных и братских отношений между двумя странами и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

Было подчеркнуто историческое значение растущего партнерства и диалога между Азербайджаном и Туркменистаном в различных форматах, регулярных визитов и встреч на высоком уровне, договоренностей, достигнутых по Каспийскому морю, и расширяющегося сотрудничества.

Посол выразил удовлетворение связями между двумя странами, основанными на историческом, культурном и этническом единстве. Он отметил, что существует потенциал для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, экономической, торговой, транспортной и транзитной сферах.