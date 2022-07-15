Ветераны должны быть информированы о своих правах и их границах

Азербайджанское общество заняло очень правильную позицию. Независимо от того, что делает для участников войны государство, граждане поддерживают ветеранов, немалую помощь оказывают предприниматели, и многие из них просят не афишировать их имена, говоря, что просто выполняют свой гражданский долг. Война - это очень большое испытание для общества. Во время войны общество перезагружается, меняется взгляд на определенные ценности, оно духовно обогащается. Я бы сказал, что 44-дневная война изменила наше общество.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", член попечительского совета Фонда YAŞAT, полковник запаса Шаир Рамалданов.

Что касается государства, то оно делает действительно очень много. Существует очень много программ по линии министерства труда и соцзащиты, а после войны указом Президента был создан благотворительный Фонд YAŞAT, призванный оказывать поддержку семьям шехидов и инвалидам войны. Это было очень правильное решение, потому что и во время войны, и после нее граждане страны проявляли большую активность, желая помочь фронту и нашим воинам. Известны факты, трогающие до глубины души. Когда пенсионер перечислил свою пенсию на нужды фронта, или когда ребенок, собиравший монеты, отдал содержимое своей копилки в Фонд YAŞAT. Много подобных случаев. Возможно, эти факты не дают особого материального эффекта, но они очень важны с морально-психологической точки зрения и показывают, что наше общество стало после этой войны духовно богаче.

Нельзя сказать, что все проблемы ветеранов решены на сто процентов. Остаются еще какие-то моменты, где-то не дотянули, чиновники на местах где-то не отнеслись с должным вниманием. Однако в целом сделано и делается очень много. Как член попечительского совета YAŞAT, могу сказать, что более полусотни раненых бойцов при содействии нашего Фонда получили успешное лечение за рубежом. По линии YAŞAT в Азербайджан приглашались неоднократно медики из Турции, Израиля, других стран. У нас имеются реабилитационные центры, в последние месяцы активно заработало медицинское страхование. Насчет медстрахования население недостаточно информировано. Многие из обращающихся в наш Фонд по поводу восстановления здоровья просто не знают, какие возможности дает им медицинское страхование.

В этой связи мне хотелось бы еще раз поднять тему недостаточного правового просвещения граждан. Очень многие не знают своих прав и обязанностей, не в курсе, что можно, что нельзя. Тут, на мой взгляд, могла бы помочь социальная реклама. Нужно провести анализ самых насущных вопросов касательно участников войны, которые поднимаются в соцсетях, сделать их разборку, посвящать этому передачи с участием юристов, представителей исполнительных властей, публично отвечать на возникающие вопросы. Когда человек знает свои права и их границы, все меняется. Одно дело то, что человек хочет, и совсем другое - что ему положено. Государство не бездонная бочка, чтобы выполнять все желания. Есть запросы, которые должны быть выполнены, но нередко, как показывает практика, участники войны не знают, что они имеют право требовать, а что нет. Отсюда и психологическая напряженность. Кто-то со стороны накручивает ветерана, нашептывает ему, что "иди требуй, ты же воевал, все твои требования должны выполняться". Хотя это не так.

Наши ветераны в большинстве очень гордые люди и не поддаются на подобные провокации. Но не буду отрицать, что есть факты злоупотреблений статусом ветерана, бывает, что люди спекулируют этим статусом, считая, что теперь им везде зажжется зеленый свет. Часто, когда соответствующие органы начинают разбираться, выясняется, что этот "гази" и на войне то не был ни дня, зато хорошо играет свою роль и знает психологию. Я сам сталкивался с такой ситуацией. Ко мне явился одетый по всей форме человек, на вид эдакий крутой вояка, и стал просить помощи на якобы мероприятие для детей шехидов. Я как человек военный задал ему пару вопросов, которые позволили выявить мошенника. Но не все могут распознать обман.

Очень правильно, что сейчас, наконец, соответствующие органы обратились к просвещению. Эту работу надо расширять, необходимо, как я уже отметил, делать передачи на эту тему, приглашать специалистов, которые будут разъяснять ветеранам их права. Эти права не безграничны, и человек должен знать, что ему положено, а что нет. Будучи информированным, гази не будет требовать того, что не положено, но при этом будет знать, как получить то, что ему полагается по праву, куда обращаться. Просветительская деятельность должна находиться на высоком уровне. Чем больше ветераны будут информированы, тем меньше будет трагических историй.

Мы выиграли войну, восстановили территориальную целостность. Но на информационном поле война еще продолжается, и одним из элементов гибридной войны является то, что некоторые круги, преследуя свои интересы, стараются принизить значимость нашей победы, роль государственных структур. Когда к одному из тысячи где-то не проявили должного внимания, усилиями этих кругов факт начинает раздуваться в соцсетях, затем появляются те, кто поддакивает, кто вокруг этого собирается, и создается искусственный фон, искусственная проблема, которой на самом деле нет.

В этих условиях информация приобретает особое значение. Информация о том, как живут наши ветераны, с какими проблемами сталкиваются, откуда эти проблемы возникают и как можно их решить. Проблемы решаются.

Что касается тех, кто накладывает на себя руки... К каждому случаю надо подходить индивидуально. Не думаю, что эти трагические случаи произошли от того, что государство не оказало ветеранам должного внимания. Всем известно об отношении к этому вопросу главы государства, о его предупреждениях чиновникам на местах. Президент Ильхам Алиев неоднократно затрагивал этот вопрос в своих выступлениях, говорил о том, что участники войны должны находиться в центре внимания, а должностные лица на местах обязаны вплотную заниматься их проблемами.

Знаете, война ломает психику. У всех, кто прошел ее, образуется некий психологический надлом. Нет такой войны, после которой ветераны не переживают психологических проблем, часто с трагическим концом. После войны во Вьетнаме США переживали ту же проблему. Было множество случаев суицида среди ветеранов, многие из них встали на преступный путь. Ветераны в США не обделены вниманием, но это не сказалось на количестве самоубийств. То же было и в России после афганской войны - очень тяжело шли реабилитационные мероприятия.

Поствоенный синдром - это очень серьезно, не все с ним способны справиться. Одни справляются, другие же совершают самоубийства из-за проблем, на которые, если бы не побывали на войне, не реагировали бы так остро. Нигде, ни в одной стране не бывает так, чтобы после войны ее участники сразу вернулись к нормальной жизни. А реабилитационные процессы длятся годами. Мы не исключение, и не нужно раздувать проблему. Вместо этого нужно больше говорить о том, что делается в Азербайджане для ветеранов. А делается, повторю со всей ответственностью, очень много. Но почему-то о тех, кому оказана помощь - а их тысячи - в соцсетях не пишут, зато раздуваются скандалы из каких-то частных случаев.

Конечно, не все идеально. Например, есть, на мой взгляд, проблемы в поддержке ветеранов до определения инвалидности или трудоустройства. Это достаточно долгий процесс, и на этот период можно было бы ввести временный социальный пакет, чтобы люди не оставались в подвешенном состоянии после завершения медицинской реабилитации. Ведь есть такие, кто еще не получили инвалидность, но в то же время не могут работать по прежней специальности, так как потеряли трудоспособность. Этим людям нужен социальный пакет. А после получения инвалидности социальный пакет останавливается и начинает начисляться соответствующее пособие. Да, на местах могут помогать исполнительные власти, меценаты, близкие люди, но это не узаконенная помощь. Этого недостаточно, чтобы ветеран мог обеспечить себя и семью.

Одним словом, я рад, что сейчас на информационном поле начались обсуждения всех этих вопросов. Общество должно знать, что государство на самом деле делает очень много для лечения, поддержки, трудоустройства ветеранов, как оно решает остающиеся проблемы. Это не кампания, это большая работа, которая поможет снять психологическое напряжение, устранит недопонимание. Ветераны - это наша гордость. Азербайджанское общество уважает ветеранов и восхищается ими. А если кто-то проявляет неуважение, значит, он не азербайджанец.

Лейла Таривердиева