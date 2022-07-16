"Как ветеран второй Карабахской войны, я окружен всесторонней заботой государства и всего общества"

Усиление социальной защиты семей шехидов и ветеранов карабахской войны, постоянное улучшение состояния благосостояния является одним из приоритетных направлений государственной политики, реализуемой под руководством Президента Ильхама Алиева. Граждане этой категории всегда находятся под опекой Азербайджанского государства. Несомненно, уделение особого внимания и заботы семьям людей, павших жизнью и потерявших здоровье при защите Родины и освобождении наших земель от оккупации, является долгом как государства, так и всего общества.

В беседе с Day.Az капитан Вооруженных сил Азербайджана, участник апрельских боев, ветеран второй Карабахской войны Хикмет Мамедов рассказал о поддержке гази со стороны государства, а также о том, с каким уважением азербайджанское общество относится к защитникам Родины.

Хикмет Айдын оглу Мамедов родился и вырос в городе Сумгайыт. Окончил Военный лицей имени Джамшида Нахичеванского, затем был принят в военное училище имени Гейдара Алиева. В апрельских боях 2016 года наш собеседник принял активное участие и получил серьезное ранение в голову во время боевых действий за высоту Лелетепе в направлении Физули. В настоящее время Хикмет Мамедов является капитаном запаса. Ему присвоен статус инвалида войны 2 группы.

Ветеран второй Карабахской войны подчеркнул, что он окружен всесторонней заботой государства.

"Получаю пенсию как инвалид боевых действий. Мне предоставляют скидки во время обследования или прохождения лечения в больнице. Часто бываю гостем на публичных мероприятиях, получаю приглашения на интервью и съемки. Чувствую большое уважение как со стороны чиновников, так и простых граждан. Кроме этого, мне приходится регулярно проводить встречи с семьями шехидов и другими участниками второй Карабахской войны. По их словам, многие люди предлагают всяческую поддержку, что не может не радовать", - сказал он.

Как отметил капитан запаса, в Азербайджане ведется планомерная работа по дальнейшему совершенствованию социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны.

"Участники боевых действий в Карабахе получают ежемесячную пенсию и другие социальные выплаты, реализуются социальные программы, служащие повышению благосостояния этой категории граждан. Также осуществляются страховые выплаты семьям шехидов и инвалидам войны. Члены семей шехидов и дети инвалидов войны освобождаются от платы за обучение. В программах активной занятости предпочтение отдается лицам именно из этой категории. Кроме того, в целях обеспечения их занятости для всех работодателей установлена обязательная ​​квота. Также для членов семей шехидов и инвалидов войны предусмотрен ряд льгот в налоговом, трудовом законодательстве и т. д.", - подытожил Хикмет Мамедов.

Абдул Керимханов