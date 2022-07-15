МИД Азербайджана и Малайзии впервые провели политконсультации

15 июля в Куала-Лумпуре впервые состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Малайзии.

Как сообщили Day.Az в азербайджанском МИД, делегации во главе с замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым и замминистра иностранных дел Малайзии Датуком Камаруддином Джаффаром в ходе политических консультаций обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также вопросы расширения партнерства в политической, экономической, энергетической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах.

В то же время стороны обменялись мнениями о развитии перспектив сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.

В рамках визита в страны Юго-Восточной и Восточной Азии 15 июля состоялась встреча замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова с министром иностранных дел Малайзии Дато Шри Саифуддом Абдуллахом.

На встрече был высоко оценен уровень связей между двумя странами, подчеркнута важность двустороннего политического диалога, обсуждены имеющиеся возможности для расширения сотрудничества в различных направлениях, в том числе в энергетической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах.

Азербайджанская сторона выразила благодарность Малайзии за последовательную и постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

На встрече также состоялся обмен мнениями между двумя странами по вопросам партнерства в рамках международных организаций и региональной и международной безопасности.