https://news.day.az/politics/1479217.html В азербайджанской армии завершен курс по снайперской подготовке - ФОТО
В азербайджанской армии завершен курс по снайперской подготовке - ФОТО
Завершен курс по снайперской подготовке, проводившийся в Сухопутных войсках в соответствии с планом боевой подготовки на текущий год.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны.
В ходе курса военнослужащие освоили тактико-технические характеристики снайперских винтовок и усовершенствовали практические навыки по огневой подготовке.
Продемонстрировав высокий профессионализм, снайперы успешно выполнили задачи по выбору огневой позиции, маскировке, обнаружению и уничтожению точным огнем целей, расположенных на различных расстояниях, и другие задачи.
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