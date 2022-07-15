https://news.day.az/politics/1479247.html Джейхун Байрамов обсудил с Тойво Клааром процесс нормализации отношений с Арменией - ФОТО
Джейхун Байрамов обсудил с Тойво Клааром процесс нормализации отношений с Арменией - ФОТО
15 июля состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и специального представителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара.
Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в регионе, шагам, предпринятым в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе по вопросам, связанным с реализацией достигнутых договоренностей, как продолжение брюссельской встречи лидеров Азербайджана и Армении 22 мая при посредничестве и участии Президента Совета ЕС, говорится в сообщении.
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