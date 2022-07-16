Армянина не впустили в Армению: почему нет истерики Владимира Соловьева?!

Автор: Акпер Гасанов

Аттракцион невиданной глупости работает в Армении без перерывов на обед и без выходных. Меняются только персонажи, запускающие этот аттракцион снова и снова. На сей раз в полку армянских "заводил" произошло существенное пополнение. А свой очередной круг аттракцион невиданной глупости сделал в связи с тем, что произошло с неким Мурадом Папазяном. Это сопредседатель координационного совета армянских организаций Франции, член Бюро АРФ "Дашнакцутюн".

Решил этот Папазян посетить Армению вместе с супругой. Но едва его нога ступила на армянскую землю, как Мураду сказали, что есть запрет на посещение РА. Прямо там, в аэропорту "Звартноц" ему такое и выдали. Папазян теперь жалуется, что его держали в аэропорту в течение 4 часов до решения вопроса въезда. А потом, несмотря на многочисленные просьбы, ему не было предоставлено разъяснение относительно причин запрета на въезд в Армению. Нет также публичного разъяснения.

Эта история получила дальнейшее развитие. Но вначале я все же поделюсь воспоминаниями и комментариями. Несколько лет назад российский пропагандист, или же представитель нетрадиционной журналистской ориентации, давно и справедливо считающийся нерукопожатным персонажем Владимир Соловьев устроил форменную истерику. Голову пеплом он не посыпал, но слюной брызгал изрядно.

По какому поводу? А потому, что некоего Сергея Гюрджиана не впустили в нашу страну. Как потом верещал Соловьев, "гражданина Российской Федерации, рожденного в Москве, отслужившего в армии, работающего в крупной российской компании, не пустили по бизнес-приглашению на открытие филиала их компании в Азербайджане на основании того, что у него армянская фамилия".

Ясное дело, что это была очередная, привычная, примитивная манипуляция со стороны Соловьева. Который договорился до фразы о том, что "для азербайджанской стороны даже капля армянской крови является предметом дикой звериной ненависти". Это была не просто ложь и манипуляция, но и разнузданное хамство со стороны Соловьева.

То, как спешно и испуганно он умеет извиняться перед Азербайджаном, мы все увидели недавно, после того, как им в эфир был выведен очередной карабахский сепаратист. Такой прогиб Соловьева не вывел его из числа не уважаемых в нашей стране людей, но увеличил число испытывающих к нему жуткую, до невозможности принимать пищу, неприязнь и в РА. Впрочем, вспомнил я про Соловьева по другой причине.

Хочу теперь посмотреть, как он отреагирует на дело Папазяна. Ведь, рассуждая справедливо, следовало бы начать новую истерику с заявлениями типа "гражданина Франции, целого дашнака не впустили в Армению, несмотря на его армянскую фамилию". С добавлением, что "даже несколько литров армянской крови является предметом дикой, звериной ненависти для руководства РА". Очень забавно будет понаблюдать за этим.

Не скажет такого Соловьев, рот его чем-то иным занят? Тоже вариант. Но, тогда так и запишем - испугался Владимир Рудольфович высказываться по поводу того, что сейчас активно обсуждают в РА. А значит, он является истериком по вызову. Профессия эта очень древняя, но востребованная по сей день и щедро оплачиваемая. А для Соловьева, после потери лица и недвижимости в Италии деньги не пахнут. Кто ему заплатит, тот его и танцует.

Что до Папазяна, то весьма удивляет не то, что его не впустили в Армению, а то, что он живет во Франции. Ведь, в 70-80-ые годы прошлого века армянский терроризм наводил ужас на эту европейскую страну. Достаточно вспомнить теракт в аэропорту Орли в Париже. Он произошел ровно 39 лет назад, 15 июля 1983 года, когда начинённый взрывчаткой большой чемодан взорвался перед стойкой Турецких авиалиний в аэропорту Орли.

Четыре человека погибли на месте. Бомба состояла всего лишь из полукилограмма взрывчатки "Семтекс", которая была соединена с четырьмя портативными газовыми баллонами, что объясняет серьёзные ожоги у многих раненых, из которых четверо позднее скончались. После теракта в аэропорту полиция задержала 51 человека, связанных с АСАЛА. 11 из них были доставлены в прокуратуру, из которых шестерым были предъявлены обвинения в совершении теракта, в том числе и главному исполнителю теракта, сирийскому армянину Варужану Карапетяну, который признался в совершении преступления.

К тому времени, когда Карапетян признался в преступлении, в больнице от полученных ожогов скончалась седьмая жертва теракта, француженка Жаклин Киршнер, чей 19-летний сын погиб на месте. А какая партия всегда была и остается главным идеологом политики терроризма в отношении мирного населения? Правильно, это партия "Дашнакцутюн", членом которой и является не пущенный в Армению Папазян.

Там, в РА, и без него дашнаков и террористов хватает. Но об этом, конечно, никогда не расскажут армянские СМИ, французские покровители Армении и Владимир Соловьев. Там предпочитают снова и снова запускать аттракцион невиданной глупости исключительно с целью ляпнуть что-то лживое про Азербайджан и Турцию. И все это зрелище не вызывает никакой иной реакции, кроме презрения.