Оппозиционер Григорян умер напрасно

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Кинопродюссер и гражданин России, после 44-дневной войны заделавшийся политологом Армен Григорян - автор многих безумных выпадов в адрес Азербайджана. Однако кадры его смерти в зале суда в Ереване не могут чисто по-человечески тронуть и нас. Вот так умереть перед камерами...

Григорян, год назад вместе с Идой Мартиросян собиравшийся взорвать Мецаморскую АЭС для победы над Азербайджаном, не успел осуществить своего грандиозного плана и скончался накануне прямо во время судебного слушания. Проходило оно по очень странному обвинению. По версии следствия, армянский продюсер открыто "оскорбил национальное достоинство жителей Ширакской и Араратской областей, поставив под сомнение их этническую принадлежность". Оказывается, еще до войны в одном из интервью продюсер заявил, что жители горных районов - чистокровные армяне, а жители долин - "полукровки и наполовину турки".

Хм, еще вопрос, кто в данном случае подвергся оскорблению - армяне или турки... Но речь не об этом. Интересно, что дело было возбуждено не по факту, а только через несколько лет, когда Григорян оказался в оппозиции.

В последние годы этот деятель находился в оппозиции властям Армении. Его жалоба на арест по столь странному обвинению не была принята в судебном процессе, проходившем под председательством Лусине Ованнисян. По мнению адвоката Армена Машиняна, арест продюсера носит политический характер и в отношении Григоряна применен дискриминационный подход. "Высказывания соратников действующего премьер-министра, тем более членов правительства в адрес политических оппонентов и поддерживающего их населения когда-либо расследовались? А между тем, их было много. Но у нас сегодня нет никакого производства на этот счет. Я вижу в возбуждении уголовного дела политический подтекст", - сказал журналистам Машинян в день ареста Григоряна.

Армянские правозащитники тоже очень удивлены тем, что известный подобными заявлениями продюсер оказался в центре внимания следствия только сейчас, когда оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Пока не поднялось оппозиционное движение, высказывания Григоряна в адрес ширакцев не замечались. А после начала беспорядков один из самых громких голосов оппозиции был арестован и оказался в суде, где и закончил свою жизнь. Не помри Григорян, ему грозило заключение на срок от 3-х до 6 лет.

Григорян не единственная жертва политической диктатуры, установленной в Армении властью Никола Пашиняна. Почему в различных отчетах и рейтингах западных ведомств и организаций эта страна называется демократической и верной правам человека, совершенно непонятно. На что ориентируются эти структуры, составляя свои доклады и выводя показатели? В этой "банановой республике", где власть меняется в результате мятежей и переворотов, нет свободы слова, свободы вероисповедания, свободы совести и прочих свобод. Нет, конечно, они записаны в конституции, но в реальности их нет. Пусть называющие Армению демократической страной расскажут об этом тому же Григоряну, странно умирающим в тюрьмах журналистам и представителям оппозиции.

Пишем мы об этом не для того, чтобы в Азербайджане справляли поминки по демагогу и бывшему КВН-щику Армену Григоряну. Просто снова возвращается на повестку один и тот же вопрос: почему такого обращения с оппозицией в Армении не замечают в западных демократиях? В тех странах и организациях, где любой мелкий, ничего не значащий факт, касающийся Азербайджана, неимоверно раздувается до безобразных размеров, переиначивается и, пардон, обсасывается со всех сторон. Сколько не шумели адвокаты Григоряна и правозащитники, западные крикуны не подали голоса. Судьба арестованного по непонятным обвинениям Григоряна никого не заинтересовала. В данном случае определяющим фактором является его принадлежность к оппозиции. И если уж правозащитные организации так внимательно следят за каждым волосом, упавшим с головы какого-нибудь азербайджанского мошенника от политики, называющего себя оппозицией, очень странно, что судьба реального оппозиционного деятеля Армении была до такой степени проигнорирована. Вот и сегодня пока что не слышно возмущенных голосов по поводу смерти Григоряна в зале суда. Да, его не застрелили в упор, но ведь люди не умирают просто так. За почти три месяца непонятного следствия человека, вроде бы, как замечают в СМИ, никогда не жаловавшегося на здоровье, могли довести до болезни, до психологического шока, да до чего угодно, если сердце не выдержало и даже врачи не смогли помочь.

Конечно, армянская оппозиция это еще та клоака, в ней скопились отходы националистического производства. Однако западные правозащитники никогда не руководствуются подобным фактором, что мы можем наблюдать по трогательной защите ими наших радикалов. Их почему-то не останавливают нездоровые тенденции в деятельности так называемой "оппозиции" в Азербайджане, каждый ее чих становится причиной появления гневных и тенденциозных заявлений. Страшно представить, какой шум поднялся бы, случись такое в нашей стране.

Оппозиция сейчас пытается водрузить умершего Григоряна на знамя. Но, похоже, зря стараются - его смерть не принесет ей никаких дивидендов.