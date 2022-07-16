Продолжаются учебные сборы военнообязанных

В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год, в N-ской воинской части азербайджанской армии проводятся учебные сборы военнообязанных, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

По сценарию военнообязанные выполнили боевые задачи по обезвреживанию разведывательно-диверсионных групп условного противника.

Учебные сборы, проводимые в целях совершенствования боевых навыков военнообязанных запаса, продлятся до 23 июля, говорится в сообщении минобороны.