https://news.day.az/politics/1479402.html Продолжаются учебные сборы военнообязанных - Минобороны - ФОТО
Продолжаются учебные сборы военнообязанных - Минобороны - ФОТО
В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2022 год, в N-ской воинской части азербайджанской армии проводятся учебные сборы военнообязанных, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
По сценарию военнообязанные выполнили боевые задачи по обезвреживанию разведывательно-диверсионных групп условного противника.
Учебные сборы, проводимые в целях совершенствования боевых навыков военнообязанных запаса, продлятся до 23 июля, говорится в сообщении минобороны.
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