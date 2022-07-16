Джейхун Байрамов обсудил с премьером Грузии мирный процесс в регионе - ФОТО
16 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Грузию встретился с премьер-министром этой страны Ираклием Гарибашвили.
Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, Байрамов на встрече отметил, что существующие между Азербайджаном и Грузией традиционные отношения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства базируются на прочном фундаменте.
Министр подчеркнул, что политический диалог на высоком уровне между двумя странами, интенсивные взаимные визиты официальных лиц придают положительный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений.
В свою очередь, Гарибашвили выразил удовлетворение динамичным развитием двусторонних отношений.
Стороны обменялись мнениями об экономическом, торговом, энергетическом, транспортном и гуманитарном сотрудничестве.
Байрамов, поблагодарив Грузию за организацию встречи глав МИД Азербайджана и Армении, проинформировал о шагах, предпринимаемых в направлении нормализации отношений с Арменией на постконфликтном этапе.
Гарибашвили приветствовал усилия по достижению мира и отметил, что Грузия поддерживает этот процесс.
Стороны также обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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