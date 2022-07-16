Исторический артефакт возвращен на родину

Национальный музей истории Азербайджана посетила директор Азербайджанского Культурного Центра при Международной Ассоциации Азербайджан-Израиль (АЗИЗ), один из активных деятелей нашей диаспоры Егяна Сальман.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, во время встречи с исполнительным директором Фархадом Джаббаровым Е.Сальман передала в дар музею глиняную бадью - исторический артефакт, вывезенный в начале 90-х гг. прошлого века одним из наших соотечественников, переехавших из Азербайджана в Израиль.

Ф.Джаббаров отметил, что эта бадья, относящаяся к Ходжалы-Гедабекской культуре (конец II-начало I тыс. до н.э.), займет место в богатейшей археологической коллекции музея. Он также выразил благодарность Егяне ханым за то, что она вернула на родину экспонат, являющийся часть древней истории Азербайджана, а также пожелал ей успехов в деле популяризации азербайджанской культуры в Израиле.