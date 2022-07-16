Российский посол посетил Шушу

Автор: Лейла Таривердиева

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников посетил культурную столицу Азербайджана Шушу.

Тут было бы уместно сказать - наконец-то посетил. Дело в том, что главы дипмиссий стран, некогда сопредседательствовавших в ныне покойной Минской группе ОБСЕ, принципиально отказывались от поездок в Шушу. В июне прошлого года отказ послов США, Франции и России присоединиться к дипкорпусу в поездке в культурную столицу Азербайджана вызвал широкий общественный резонанс. Между тем, в той поездке приняли участие главы дипмисий очень многих стран. Список длинный, но хотелось бы его привести целиком: послы Австрии, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Китая, Афганистана, Алжира, Палестины, Грузии, Хорватии, Иордании, Израиля, Швеции, Швейцарии, Италии, Колумбии, Кореи, Катара, Латвии, Венгрии, Малайзии, Мексики, Марокко, Нидерландов, Пакистана, Польши, Сербии, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции, Украины, Японии, Греции, временные поверенные в делах Бельгии, ОАЭ, Чили, Эстонии, Ирака, Ирана, Казахстана, Литвы, Ливии, Румынии, Словакии, Судана и Венесуэлы.

То, что российский, французский и американский дипломаты отказались от приглашения азербайджанского правительства, объяснялось, вероятно, традицией соблюдать пресловутый баланс, благодаря которому конфликт затянулся на тридцать лет. Тот самый баланс, который привел Минскую группу к краху. В Армении до сих пор говорят об "оккупации" Шуши, и сопредседатели МГ, привыкшие прислушиваться к интересам Еревана, должно быть, посчитали поездку некорректной для статуса посредников.

Но за прошедший год многое изменилось. Стал еще мощнее Азербайджан, изменилась сама Шуша и освобожденные территории. Думается, сегодня уже любому ясно, что никакого возврата к прошлому не будет, и азербайджанцы в этом городе не всерьез и надолго, а всерьез и навсегда. Кроме того, международный расклад еще раз дал понять соседям Азербайджана, что к его интересам следует относиться внимательнее.

Поездку господина Бочарникова в Шушу можно только приветствовать. Это очень правильный шаг со стороны российского дипломата, точнее - Российского государства. Это дружественный шаг партнера и союзника, означающий окончательное признание российской стороной итогов Второй карабахской войны. Появление Бочарникова сначала в Кяльбаджаре, а теперь и в Шуше сняло ряд вопросов, которые беспокоили азербайджанское общество.

Этот факт, конечно же, вызвал возмущение и раздражение в Армении, но это мелочи.

Теперь ждем, когда увидим в культурной столице Азербайджана послов двух других бывших стран-посредниц - США и Франции. Нельзя сказать, что нога дипломатов этих стран не ступала на освобожденные территории. Например, в декабре прошлого года посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер совместно с послом Великобритании Джеймсом Шарпом совершили визит в Агдам. А в марте этого года посол Франции Закари Гросс совершил поездку по Физули, Губадлы и Лачину в компании Джеймса Шарпа, послов Италии Аугусто Массари и Турции Эркана Озорала. Но до Шуши Литценбергер с Гроссом пока что не доехали. Свою роль тут играет, думается, не только никому не нужный и даже вредный баланс, но также осторожность перед неминуемой реакцией местных армянских общин и влиятельного лобби.

Однако, как бы не представляло ситуацию армянство, Шуша навечно останется городом азербайджанцев, культурной и исторической ценностью азербайджанского народа. Этот факт уже прочно вошел в сознание мира, и ни в каком ином статусе Шушу никто не воспринимает. Об этом говорят факты. Весной этого года именно в Шуше прошли мероприятия, посвященные 30-летию партнерства Азербайджана и ООН. Среди участников мероприятия был резидент-координатор ООН, а над городом рядом с флагом Азербайджана развевался флаг Организации Объединенных Наций. Представители ООН и другие гости прибыли в Физулинский аэропорт на самолете, называющемся Ханкенди, а оттуда отбыли в Шушу по Дороге Победы. Просто перечислив эти названия, можно с уверенностью говорить о в своем роде официализации мировой структурой победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Не исключено, что после визита Михаила Бочарникова в Шушу, в Вашингтоне и Париже пересмотрят свои подходы. Не секрет, что в настоящее время восток и запад стараются перетянуть азербайджанское одеяло на себя. У нас много друзей и партнеров, есть союзники и немало желающих ими стать. Азербайджан уже дал понять всем, что не приемлет никаких игр вокруг своих ценностей. А Шуша - это национальное достояние нашего народа, это символ нации, своеобразный тест для соседей и партнеров. Уважение к статусу этого города демонстрирует и уважение к ценностям Азербайджана.

Возможно, осознание этого момента поможет западным партнерам Азербайджана избавиться от своих предубеждений.