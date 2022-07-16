Претензии к Азербайджану – для Армении путь в никуда

Армения играет не по правилам. Оказавшись в тяжелой ситуации, она согласилась больше не вспоминать о пресловутом статусе, однако прошло какое-то время, в Ереване сделали вдох-выдох и... снова наступили на те же грабли.

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя заявления, прозвучавшие в выступлении Президента Ильхама Алиева на совещании с правительством по итогам первого полугодия.

Напомним, что глава государства указал на опасность для самой Армении ее попыток вернуть в повестку тему "статуса" и на бессмысленность ее надежд на реанимацию Минской группы ОБСЕ.

Российский эксперт подчеркнул, что полностью согласен с утверждением Президента Азербайджана о том, что Армении пора забыть любые претензии на Карабах, если она хочет мирно сосуществовать и развиваться вместе с соседями.

"Азербайджанский Президент неоднократно заявлял, что "Карабах - это Азербайджан", и я лично всегда был согласен с этой позицией. Армянам стоит внимательно отнестись к его предупреждениям. Что будет, если действительно сейчас Баку выдвинет претензии на Зангезур? Что тогда будет делать армянская сторона? Это большой вопрос... Так что армянскому руководству лучше начать думать о социально-экономическом благополучии страны и народа, а не реанимировать древние идеи о так называемой "Великой Армении". Это путь в никуда. Более того, Россия является гарантом всех подписанных соглашений и будет добиваться их исполнения Ереваном", - подчеркнул Михайлов.

По словам нашего собеседника, все попытки армянской стороны вновь вовлечь в переговорный процесс Минскую группу ОБСЕ вызывают только грустную усмешку, и совершенно очевидно, что они бесплодны. Тем более, что и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Баку заявил фактически о несостоятельности этой организации. Не секрет, что другие две страны-сопредседатели МГ являются сейчас недружественными России, и это немаловажный фактор для того, чтобы Армения прекратила свои инсинуации и попытки развернуть историю вспять, отметил эксперт.

"А новейшая история говорит о том, что Карабах - это Азербайджан. Освобожденный регион на глазах превращается в жемчужину республики. Кстати, недавний визит посла России в Азербайджане в Шушу тоже говорит о многом. И прежде всего, о том, что Москва поддерживает целостность Азербайджана и признает возвращенные территории их истинному владельцу", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева