https://news.day.az/politics/1479477.html Динамика отношений Анкары и Баку важна для процветания региона - Администрация Эрдогана
Динамика отношений Анкары и Баку важна для процветания региона - Администрация Эрдогана
Динамика отношений между Анкарой и Баку важна для процветания региона.
Об этом сообщили Trend в Администрации президента Турции, передает Day.Az.
"Развитие наших отношений во всех сферах способствует благосостоянию не только двух братских стран, но и государств региона", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что Турция и Азербайджан не только стали важными игроками на политической арене, но и подписали глобальные энергетические проекты.
"Нет такой сферы, где две братские страны не поддерживали бы друг друга. Мы и впредь будем сотрудничать, как и в предыдущие годы", - говорится в сообщении.
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