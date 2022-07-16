Динамика отношений Анкары и Баку важна для процветания региона

Динамика отношений между Анкарой и Баку важна для процветания региона.

Об этом сообщили Trend в Администрации президента Турции, передает Day.Az.

"Развитие наших отношений во всех сферах способствует благосостоянию не только двух братских стран, но и государств региона", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Турция и Азербайджан не только стали важными игроками на политической арене, но и подписали глобальные энергетические проекты.

"Нет такой сферы, где две братские страны не поддерживали бы друг друга. Мы и впредь будем сотрудничать, как и в предыдущие годы", - говорится в сообщении.