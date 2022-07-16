Азербайджан показал отличные результаты во внешней политике по итогам шести месяцев 2022 года

Итоги шести месяцев 2022 года с точки зрения внешней политики были отличными для Азербайджана. Продление срока председательства Азербайджана в организации Движение неприсоединения является проявлением доверия к стране. Оно также показывает, что Азербайджан пользуется уважением со стороны очень многих государств по всему миру, вне зависимости о того, какую позицию разделяют эти страны - будь то проамериканская, проевропейская, пророссийская или прокитайская позиция. Азербайджан использует эту лидирующую позицию для ускорения регионального и международного взаимопонимания и повышения собственного престижа.

Об этом в интервью Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

Наш собеседник напомнил, что Европейский Союз и Азербайджан работают над углублением двусторонних отношений и выводом их на новый уровень.

"Стороны работают над финальной частью нового соглашения. Если раньше в двусторонних отношениях определяющую роль играл ЕС, требуя от Азербайджана реформ в политической и экономической сферах, то сейчас этот подход изменился. Между ЕС и Азербайджаном в настоящее время существуют равноправные отношения", - заявил он.

Комментируя отсутствие реальных результатов по нормализации азербайджано-армянских связей, экс-сопредседатель МГ ОБСЕ считает очевидным, что премьер-министр Никол Пашинян хотел бы, чтобы отношения между Азербайджаном и Арменией были налажены.

"Нормализация отношений между двумя странами подразумевает подписание мирного договора, а также делимитацию и демаркацию международных границ. Однако Пашинян продолжает сталкиваться с критикой со стороны внутренней оппозицией. Эта категория людей не может смириться с тем, что Армения проиграла вторую Карабахскую войну, что Азербайджан одержал победу на поле боя. Оппозиция отказывается принять условия трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. Пашинян пытается реализовать все пункты соглашения, однако голоса внутренней оппозиции раздаются всё громче. Противники Пашиняна обвиняют его в предательстве интересов Армении, поскольку одним из ключевых пунктов трёхстороннего соглашения является вывод армянских войск со всей территории Карабаха.

Таким образом, Армения не выполнила свои обязательства, потому что большому количеству оппозиционно настроенных людей в Армении психологически тяжело смириться с победой Азербайджана и проигрышем Армении. Но на мой взгляд, с каждым прошедшим месяцем все больше граждан Армении начинает осознавать, что страна должна смириться с новыми реалиями в регионе, признать окончание войны и выполнить взятые на себя обязательства перед Азербайджаном по Декларации от ноября 2020 года. Но это займет некоторое время, поскольку Пашинян сейчас озабочен положением внутри страны и стремится закрепить свою победу на парламентских выборах в июне 2021 года", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов