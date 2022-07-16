Четкий месседж Президента Ильхама Алиева: "финты ушами" у Армении больше не пройдут

Автор: Акпер Гасанов

Каждое заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева по поводу процесса реализации всех пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, внимательно изучают в Армении. Изучает армянская оппозиция, чтобы обрушиться с очередной порцией критики в адрес власти. Изучает армянская власть, чтобы понять, чем может для нее закончиться очередная попытка "финтить ушами".

Безусловно, изучают заявления главы нашего государства и в Москве, Вашингтоне, Париже. Три страны, имевшие своих сопредседателей в Минской группе ОБСЕ, бесполезность которой в плане достижения справедливого и основанного на нормах международного права доказало время, не могут не интересоваться процессами, происходящими в регионе.

И все они прекрасно знают, что слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева никогда не расходятся с его делами. В отличие от премьер-министра РА Никола Пашиняна, который несет на себе бремя не только популиста и автора провокационных заявлений, сделавших неизбежной 44-дневную войну, но и вынужденного капитулянта, глава нашего государства всегда знает, что и когда нужно делать.

Вся история победы Азербайджана в 44-дневной войне- это череда огромного числа грамотных шагов, ориентированных на достижение важнейшей цели. Это шаги в направлении экономического, политического, демографического, дипломатического, военного усиления нашего государства, увеличения числа его друзей и союзников, при минимизации возможного вреда от откровенно поддерживающих РА государств.

В итоге, однажды громко провозгласив, что "Карабах-это Азербайджан и восклицательный знак!", Президент нашей страны сделал все возможное, а порой и казавшееся невозможным для практической реализации этой задачи. Азербайджанская армия одержала блестящую победу на поле боя, азербайджанская экономика выдержала все тяготы войны и восстановления освобожденных территорий.

Азербайджан усиливает свои позиции на мировой политической арене, став государством, мнение которого по ситуации на пространстве не только Южного Кавказа, но и Евразии, является приоритетным для ведущих государств мира. И именно поэтому я убежден в том, что новые заявления Президента Ильхама Алиева приведут к практическим и позитивным переменам на пути восстановления исторической справедливости и установления прочного мира в регионе.

Так, Президент Азербайджана указал на то, что хотя за шесть месяцев этого года были предприняты некоторые шаги по нормализации азербайджано-армянских отношений, реальных результатов, к сожалению, пока нет. Глава нашего государства четко указал на причину происходящего- Армения до сих пор не выполняет своих обязательств. Это был месседж не только руководству Армении.

Это был месседж странам, которые поддерживают такую позицию РА. Суть послания предельно проста- в Азербайджане все видят, все понимают и делают выводы. То есть, попытки помочь официальному Еревану избежать взятых им на себя обязательств- бесполезны и могут привести к очень трагическим для Армении последствиям. А чтобы все было совсем уж ясно, Президент Азербайджана ткнул официальный Ереван и его покровителей в конкретный пункт заявления от 10 ноября 2020 года.

Действительно, пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана совершенно неприемлемо. Потому, что это противоречит всему, чему только можно. Начиная от пункта 4 трехстороннего заявления от 10 ноября, в котором четко прописано, что миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил.

Первое мы увидели, второго нет. При этом, мы часто слышим неуместные разговоры представителей официального Еревана о чем-то вторичном, вплоть до совершенно неуместных рассуждений о какой-то особом статусе для карабахских армян. Это и есть очередные "финты ушами" со стороны руководства РА. Терпеть которые бесконечно в Баку не собираются. И то, что об этом четко и громко заявил глава нашего государства, должно заставить задуматься и руководство РА и их зарубежных покровителей. Потому, что всем прекрасно известно, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев слов на ветер не бросает.