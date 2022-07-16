https://news.day.az/politics/1479541.html Тегеран приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении - посол Сейед Аббас Мусави
Тегеран приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении - посол Сейед Аббас Мусави
Иран приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении.
Как передает Day.Az, об этом на свой странице в Twitter написал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.
"Иран поддерживает любой процесс/инициативу, который ведет к прочному миру, стабильности и безопасности в регионе. Двусторонние переговоры и внутрирегиональные диалоги (Механизм "3+3"/ Иран-Россия-Турция+Азербайджан-Армения-Грузия) лучше всего подходят для долгосрочной стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе", - отметил посол.
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