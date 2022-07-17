Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Тбилиси.

Как сообщает Day.Az, об этом Энтони Блинкен написал на своей странице в Twitter.

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, встретившись сегодня в Тбилиси, предприняли позитивный шаг. Прямой диалог - самый надежный способ разрешения разногласий между Азербайджаном и Арменией", - отметил Блинкен.