https://news.day.az/politics/1479567.html Энтони Блинкен прокомментировал встречу глав МИД Азербайджана и Армении
Энтони Блинкен прокомментировал встречу глав МИД Азербайджана и Армении
Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Тбилиси.
Как сообщает Day.Az, об этом Энтони Блинкен написал на своей странице в Twitter.
"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, встретившись сегодня в Тбилиси, предприняли позитивный шаг. Прямой диалог - самый надежный способ разрешения разногласий между Азербайджаном и Арменией", - отметил Блинкен.
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