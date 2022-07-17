Азербайджан приобретает все больший авторитет на международной арене благодаря лидерству Президента Ильхама Алиева

Источник: Агентство международной информации Trend

Благодаря лидерству Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился растущего авторитета на международной арене.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend американский аналитик Ирина Цукерман.

Она отметила, что Президент США Джо Байден в начале этого года направил Баку два письма, приуроченных ко Дню Республики и Энергетической неделе, но также выразил заинтересованность в интеграции на Южном Кавказе и завершении мирного процесса с Арменией.

"Это указывает на растущее значение Азербайджана как производителя энергии, а также потенциального переговорщика по различным региональным вопросам. Точно так же Азербайджан укрепил свои отношения с ЕС и рассматривается как все более активная и важная страна в свете текущих проблем европейского национального суверенитета, кризиса нехватки продовольствия и энергетического кризиса", - сказала она.

По ее словам, существует также тесная координация с Израилем по оборонным и другим вопросам, а также растущие отношения с некоторыми странами арабского мира как по экономическим, так и по политическим вопросам.

"В свете этих событий позитивная роль Азербайджана в продвижении мирного перехода к региональной интеграции после его победы во Второй карабахской войне, а также его постоянная готовность расширять усилия по установлению дружеских отношений будут особенно оценены. Еще один конфликт сейчас - это последнее, что кому-либо нужно или хочется видеть, и поэтому тот факт, что даже несмотря на 30 лет разрушительной оккупации и незаконной деятельности армян, Азербайджан все еще изо всех сил пытается дипломатическим путем преодолеть напряженность, сыграет важную роль в сближении его с другими странами. Это также принесет пользу с точки зрения возможности привлечения инвесторов, поддержки различных проектов в области экономики, зеленой энергетики, высоких технологий и образования, и будет учитываться даже в судах при обсуждении решения вопроса оккупации и судебных исков Азербайджана о военных преступлениях со стороны Еревана до и во время войны", - добавила аналитик.

Цукерман подчеркнула, что Армении было бы разумно взять в пример позицию Азербайджана и аналогичным образом сосредоточиться на позитивном развитии отношений со своими соседями и другими странами, а не смотреть в прошлое.