Зангезурский коридор значительно облегчит трансевразийские перевозки

Источник: Агентство международной информации Trend

Полное использование маршрутов через Зангезур значительно облегчит трансевразийские перевозки и обеспечит развитие Среднего коридора, сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута, передает Day.Az.

"Это окажет положительное экономическое воздействие на весь регион, от Черного моря через Кавказ и Центральную Азию до Индии, Китая и других стран Восточной и Южной Азии. Я знаю, что в Азербайджане большое внимание уделяется установлению надежных транспортных связей с Нахчываном. Этого следовало ожидать, учитывая важность связей между этими двумя частями страны, а также боль и разрушения многолетнего конфликта с Арменией. Однако создание новых дорог и других соединений через Зангезур и остальную часть региона будет иметь гораздо более широкие последствия и преимущества. Помимо облегчения и расширения торговли между, скажем, Германией и Китаем, это создаст возможности для новых рабочих мест и бизнеса на Кавказе. Открытие Зангезура также поможет наладить связи между армянами и азербайджанцами и будет способствовать прочному миру между двумя странами и более стабильной и безопасной Европе", - пояснил он.

Секута отметил, что рост торговли через Зангезурский коридор, который также позволит экспортировать электричество, будет способствовать процветанию Азербайджана и региона в целом.

"Более надежная электрическая сеть между странами региона также повысит энергетическую безопасность и может оказать благотворное влияние, когда речь идет о сокращении выбросов парниковых газов при обеспечении растущих потребностей региона в энергии. И мы не должны забывать о возможности расширения оптоволоконных и других ИТ-соединений в регионе и о преимуществах, которые они принесут. Исследования, которые мы проводим, показывают, что не только физическая инфраструктура важна для построения транспортных путей и других соединений, но и работа по снижению административных барьеров, совершенствованию таможенных процедур. Поскольку Азербайджан, Армения и другие страны региона работают над расширением связей через Зангезур и весь Кавказ, важно, чтобы они также рассматривали и устраняли нефизические барьеры в торговле", - добавил бывший посол.

Он указал, что сбои в торговле в Евразии и во всем мире значительно повысили важность Среднего коридора, соединяющего Восточную и Южную Азию с европейской частью континента.

"Азербайджан, как единственная страна, граничащая как с Россией, так и с Ираном, имеет решающее значение для жизнеспособности этого Среднего коридора через Евразию. Транспортные системы, ИТ-кабели, трубопроводы - все они должны проходить через территорию Азербайджана, чтобы не подвергаться политическим рискам", - сказал Секута.