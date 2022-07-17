В Сочи начался разгром армянской преступной сети

Автор: Лейла Таривердиева

Как стало известно Day.Az из достоверных источников в России, в Сочи сотрудниками правоохранительных органов Центрального аппарата проведена успешная операция по задержанию группы киллеров, убивавших граждан с целью захвата дорогих земельных участков. Пока что задержанные обвиняются в причастности к убийствам граждан Каникяна, Чеуряна, Богушева, Узуняна, Жагиль и Токарева. Однако не исключено, что список жертв по мере расследования будет расти.

По информации источника, киллеры выполняли заказы известных армянских преступных авторитетов. Один из них - Яланузян Антраник Амаякович тоже задержан и дает показания сотрудникам следственного комитета. Антраник Яланузян 1949 года рождения, имеет воровское прозвище "Жопа", которое получил после того, как на одной из разборок ему прострелили ягодицу. Другой известный сочинский преступный авторитет - "Робсон" (Роберт Татулян) был предупрежден о задержании высокопоставленным руководителем сочинской полиции и сбежал. Ранее был задержан его личный водитель, бывший штатным киллером, о чем, как отмечает наш источник, в городе знали все, кроме... руководства полиции.

Наш источник также сообщил, что "все руководство МВД города-курорта Сочи со страхом ожидает показаний задержанных киллеров и авторитета "Жопы", которому нечего терять и за свои признания он сможет выторговать себе не пожизненное заключение". Причем, Яланузян гораздо богаче и жаднее Татуляна - его состояние на 2 миллиарда рублей превышает состояние "Робсона".

Напомним, что Рубен Татулян считался "смотрящим Сочи". Несколько лет назад он был включен в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов Соединенных Штатов Америки в числе 10 российских "воров в законе". Так называемый "Робсон" поддерживал тесные связи с олигархическими кругами и прежними властями Армении. Он также входил в Клуб инвесторов Армении. В 2017 году разгорелся скандал, когда во время задержания Татуляна в Чехии, куда прибыл для участия в воровской сходке, у него обнаружился армянский дипломатический паспорт. Как криминальный авторитет получил подобный документ, в МИД Армении так и не сумели объяснить.

"Робсон" отличился также тем, что в период 44-дневной войны занимался снабжением и размещением армян в сепаратистской Абхазии. Выяснилось, что авторитет был бессменным спонсором сепаратистских "властей", и по этой причине те не могли отказать ему в такой услуге, как перемещение в Абхазию нескольких тысяч армян из Карабаха. Пользователи соцсетей жаловались, что многочисленная армянская диаспора Абхазии с помощью Татуляна предоставляет пришельцам дома на черноморском побережья Сухуми и пахотные земли с целью изменения демографической картины курортной зоны. Напомним также, что несколько лет назад обсуждался даже вопрос участия Татуляна в президентских выборах в самопровозглашенном сепаратистском образовании.

Где объявится беглый армянский "вор в законе" на этот раз, будет видно.