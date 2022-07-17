Внешняя политика Азербайджана на каждом этапе несет целенаправленный, инициаторский характер

Выступление Президента Ильхама Алиева на совещании, посвященном завершению первого полугодия 2022 года, можно разделить на несколько важных аспектов - успехи, достигнутые во внешней политике, обеспечение продовольственной безопасности, укрепление стабильности в регионе, открытие транспортных инфраструктур, продолжение строительства армии, поставка нового вооружения и военной техники, а также в короткие сроки и качественном уровне осуществление социального обеспечения ветеранов войны. Но самым важным фактором является достижение мира и прогресса в регионе Южного Кавказа, открытие новой страницы.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев.

По его словам, глава нашего государства в основном затронул факт невыполнения со стороны побежденной Армении договоренностей, достигнутых в период после 44-дневной войны, и напомнил, что присутствие незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе недопустимо.

"В этой связи Президент Ильхам Алиев также рассказал о важности реализации условий, выдвинутых в трехсторонней Декларации, то есть отметил, что стороны, подписавшие Декларацию, должны относиться с уважением своей подписи. Глава государства напомнил об обещании Минобороны России о том, что в середине июня с территории Карабаха будут выведены незаконные армянские воинские части. Однако уже середина июля и время летит быстро.

На совещании глава нашего государства высказал мнение, что "пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана совершенно неприемлемо. Мы - страна-победительница, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет вывести свои вооруженные формирования с территории Азербайджана, то пусть открыто скажет нам это, чтобы мы знали, что делать". Я думаю, что для будущего у Еревана есть два варианта - либо выполнить свои обязательства, либо снова столкнуться с мощной азербайджанской армией", - сказал он.

Политолог также особо коснулся концепции армейского строительства Президента Ильхама Алиева и подчеркнул, что современное армейское строительствобудет продолжаться.

"Это означает, что Азербайджанское государство постоянно и в любое время должно быть готово к возникающим угрозам. Так, глава нашего государства также напомнил, что такое война и подвергнуться оккупации. Это напоминание создает основу для вывода о том, что опасность есть всегда, и главной силой для ее предотвращения является доблестная азербайджанская армия. Наши соседи по региону и международные круги уже осознают эту реальность", - сказал он.

В своем заявлении Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политолог Айдын Гулиев отметил, что выступление Президента Ильхама Алиева на совещании, посвященном завершению первого полугодия 2022 года, имеет очень значительный эффект в определении стратегических целей следующего этапа.

"Как совершенно справедливо отметил Президент Ильхам Алиев на совещании, крупные страны и международные организации воспринимают подписание соглашения, основанного на новых реалиях и предложениях Азербайджана, как главное условие прочного мира в регионе. Президент Ильхам Алиев убедительными аргументами объяснил, что внешняя политика до войны создала прочную правовую и политическую базу для победы в Карабахе. Еще раз было продемонстрировано, что внешняя политика Азербайджана на каждом этапе несет целенаправленный, инициаторский характер", - сказал он.

Гулиев отметил, что Президент Ильхам Алиев высказал очень объективное и смелое, очень важное критикующее мнение по поводу хода реализации достигнутых трехсторонних договоренностей.

"Пусть никто не сомневается, что это может лишь ускорить выполнение договоренностей, от которых Армения всеми силами пытается уклониться. Конкретная критика Президента Ильхама Алиева по поводу медленной реализации договоренностей с Арменией имеет корректирующий эффект. Армения и ее покровители должны сделать нужный вывод из намека Президента Ильхама Алиева на "множество негативных проявлений". Президент Ильхам Алиев очень точно сказал, что за политикой Армении в отношении сопредседателей Минской группы до сих пор стоят нерешенные территориальные претензии. Эти слова Президента являются стратегическим ударом по политике страны-агрессора. Президент в очередной раз дал месседж миру о том, что нельзя идти на поводу у лжи и лицемерной политики Армении. Президент показал, что якобы отказ Армении от своих территориальных претензий и разговоры о Минской группе не что иное, как двуличная политика", - сказал он.