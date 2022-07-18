Попытки Армении реанимировать умершую Минскую группу заранее обречены на провал

Карабахский конфликт был завершен подписанием трёхстороннего заявления, когда Армения капитулировала. Другое дело, что вывод армянских незаконных вооруженных формирований из Карабаха до сих пор не осуществлялся и продолжается деятельность так называемой сепаратистской "администрации".

Об этом Day.Az сказал российский политолог и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Как отметил наш собеседник, визит посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова в Шушу является политическим сигналом, который Москва посылает прежде всего Еревану накануне встречи и переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении. 

"Россия заинтересована в урегулировании вопросов, связанных с постконфликтным периодом, на основе пяти базовых принципов, которые были выдвинуты Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это неслучайное совпадение накануне визита в Ереван директора ЦРУ. То что российский посол посещает Шушу - это месседж руководству Азербайджана относительно того что Москва рассматривает Баку как своего важнейшего стратегического партнёра и союзника. Визит Бочарникова в Шушу также выражает приверженность реализации всех тех принципов, которые были изложены в Декларации о союзническом взаимодействии. Он также включает в себя признание территориальной целостности Азербайджана со стороны России", - подчеркнул эксперт.

Российский политолог отметил, что премьер-министр Никол Пашинян, глава МИД и другие ключевые фигуры армянской политики продолжают цепляться за Минскую группу ОБСЕ для того, чтобы попытаться реанимировать вопрос о статусе незаконного сепаратистского образования.

Российский посол посетил Шушу – когда ждать в гости послов Франции и США?

Российский посол посетил Шушу – когда ждать в гости послов Франции и США?

"При этом, Франция и США действительно выступают в поддержку этого решения Армении и идут вразрез интересам России и Азербайджана в регионе. Поэтому и Париж, и Вашингтон, где действует влиятельное армянское лобби, которое коррумпирует и покупает французских и американских политиков, стараются всячески затормозить процесс мирного урегулирования. Как сказал Президент Ильхам Алиев на глобальном форуме: "Нужно сказать "Прощай!" этой контрпродуктивной группе, не "спасибо и прощай!", а просто "Прощай!". Действительно, никакое спасибо в адрес Минской группы ОБСЕ никто сказать не должен. Потому что МГ ОБСЕ 30 лет занималась бесполезными переговорами, демагогией, политическим пустозвонством. Сопредседатели занимались дипломатическим туризмом, летали в бизнес классе, проживали в пятизвёздочных отелях. Результат деятельности Минской группы - нулевой. То есть, 30 лет катались туда-сюда, обсуждали непонятно что, а на самом деле просто весело проводили время", - пояснил он.

В этом плане, продолжил наш собеседник, Россия поддерживает слова Президента Ильхама Алиева, сказанные в адрес Минской группы ОБСЕ.

"Неслучайно, что в ходе недавнего визита в Баку, глава МИД РФ Сергей Лавров вообще не упоминал в своём выступлении Минскую группу. Для Москвы она больше не существует, точно так же, как и для Баку. Поэтому попытки цепляться за МГ ОБСЕ для того, чтобы реанимировать вопрос статуса, заранее обречены на провал. На мой взгляд пришло время, чтобы Москва политически принудила Ереван к практическому выполнению тех обязательств, которые он взял на себя согласно трёхстороннему заявлению. Два года бесполезных переговоров уже всем надоели", - заявил эксперт.

Поэтому, добавил он, Пашиняна необходимо принудить к началу вывода незаконных армянских вооруженных формирований из Карабахского экономического района Азербайджана.

"Деятельность сепаратистской "администрации" должна быть немедленно прекращена. Затем под контролем российских миротворцев в Ханкенди должны прибыть представители Азербайджана и взять на себя функции администрирования. Дальше должна произойти перепись карабахских армян и их паспортизация для того, чтобы они могли стать полноценными гражданами Азербайджана. Те кто не хочет, как говорится, дверь открыта. Они могут уехать через Лачинский коридор в Армению, а оттуда куда пожелают. Ну и безусловно должны быть созданы условия для возвращения в регион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Должны быть созданы органы правопорядка, которые будут взаимодействовать с российскими миротворцами. Также должен быть решен вопрос восстановления контроля Баку над сепаратистским анклавом, для того, чтобы обеспечить мирную интеграцию в азербайджанский социум и правовое пространство. И дальше уже привлечение карабахских армян в качестве рабочих, инженеров к восстановлению того, что было разрушено их соотечественниками. То есть привлечению на масштабные восстановительные работы в Карабахе, которые организуются сегодня руководством Азербайджана", - заключил Игорь Коротченко.

Абдул Керимханов