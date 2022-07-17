Местечковые разборки местечковых политиков: Армения у разбитого корыта

Автор: Акпер Гасанов

Армения является самым мелким государством Южного Кавказа не только по своим размерам и количеству населения, но и по значимости для региона и мира. И это вполне логичный итог той политики, которую РА проводит, начиная с момента обретения независимости. Ставка на территориальные претензии к соседним государствам, попытка бесконечно долго удерживать оккупированные территории Азербайджана- все это загнало РА в политико-экономический и цивилизационный тупик.

Эта политика привела к тому, что РА оказалась отрезана от всех успешно реализованных экономических проектов. Она не использовала то, что могло бы способствовать ее процветанию- географическое расположение РА. В итоге, Азербайджан и Грузия успешно развивались, тогда как Армения жила мифами, теряя один за другим многие атрибуты независимости, самостоятельности.

Армянское общество, с подачи политиков этой страны до поры до времени утешало себя тем, что все эти провалы не перевешивают оккупации 20% территорий Азербайджана. Но в итоге случилась 44-дневная война, которая лишила государство Армения и мировое армянство и этого, крайне сомнительного и изначально спекулятивного "аргумента". Они остались у разбитого корыта.

Армия РА стала настоящим посмешищем. Ибо, вчерашние "непобедимые" оказались поверженными и при этом свыше 10.000 армянских военнослужащих были дезертирами. Восстановить боеспособность армянской армии в обозримом будущем не получится. Как не получится Армении выйти из долговой ямы. Внешняя задолженность этой страны растет и растёт, перевалив уже за отметку в 9 миллиардов долларов.

При этом, нет никаких рецептов изменения этой тенденции. Самоизолировавшаяся Армения обрекла себя на статус государства-лузера Южного Кавказа. И именно исходя из этого статуса РА логически проистекают те внутриполитические разборки, поражающие своей местечковостью. Яркий пример- спекуляции на тему смерти бывшего члена команды КВН ЕРМИ, затем продюсера, а затем уже оппозиционера Армена Григоряна.

Безусловно, это история преследования человека за его политические взгляды, за его открытое присутствие в рядах оппозиции к действующей власти. Два месяца назад, 17 мая, Григорян был арестован. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 статьи 226 за высказывания в интервью годичной давности, где он заявил, что "жители горных районов Армении - чистокровные армяне, а жители долин - "полукровки и наполовину турки".

Как видим, Григорян был всего-лишь очередным тюркофобом. И это парадокс для нормальной страны, что человека судили за то, что он кого-то назвал представителем другой национальности. Но речь ведь идет не о нормальной стране, а об моноэтнической Армении, где тюркофобия передается из поколения в поколение. При этом, специфика данной истории еще и в другом.

Сейчас на смерти Григоряна пытаются сделать политический капитал абсолютные моральные банкроты, типа третьего президента РА Сержа Саргсяна и его окружения. Они обвиняют премьер-министра РА Никола Пашиняна едва ли не в убийстве Армена Григоряна. Особенно цинично все это звучит из уст того, кто в свое время оправдывал массовое убийство не одного человека, а многих мирных азербайджанцев.

Это ведь Серж Саргсян в свое время заявил, что Геноцид в Ходжалы был устроен армянами в качестве карательной меры против мирного азербайджанского населения. И вот сейчас это бывший карабахский сепаратист, чьи руки по локоть в крови, что-то лепечет в адрес нынешнего руководства РА. Представители которого что-то лепечут ему в ответ.

Такая она- армянская политика наших дней. Это местечковые разборки среди совершенно местечковых политиков. И все это происходит на фоне действий Азербайджана, который продвигает и реализовывает проекты регионального и даже мирового масштаба. Сказать, что это еще одно доказательство несоизмеримых геополитических масштабов наших стран- значит ничего не сказать. И трагедия Армении в том, что там этого просто не могут понять.