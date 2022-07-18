Переговоры Джейхуна Байрамова с помощником госсекретаря США

17 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями о текущих региональных процессах, в том числе о различных направлениях процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов довел до сведения американской стороны известную позицию Азербайджана по обеспечению мира и прогресса в регионе, включая открытие коммуникаций, делимитацию границы двух государств, начало работ по будущему мирному договору, а также шаги, предпринятые Азербайджаном в этих направлениях. Подчеркнута важность полного выполнения сторонами своих обязательств.

Карен Донфрид высоко оценила первую прямую встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Тбилиси и подчеркнула важность продолжения прямых контактов.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.