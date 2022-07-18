https://news.day.az/politics/1479747.html Назначен новый руководитель пресс-службы ПЕА - ФОТО
Назначен новый руководитель пресс-службы ПЕА - ФОТО
Стало известно имя нового заведующего отделом информационных технологий и связей с общественностью Центрального аппарата Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).
Как передает Day.Az, на эту должность назначен Нурлан Гелендерли.
Отметим, ранее заведующим отделом информационных технологий и связей с общественностью Центрального Аппарата Партии "Ени Азербайджан" был Эльмеддин Гулиев.
Нурлан Гелендерли, назначенный на должность заведующего отделом информационных технологий и связей с общественностью Центрального аппарата ПЕА, ранее был редактором отдела газеты "Ени Азербайджан".
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