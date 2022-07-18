Назначен новый руководитель пресс-службы ПЕА

Стало известно имя нового заведующего отделом информационных технологий и связей с общественностью Центрального аппарата Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как передает Day.Az, на эту должность назначен Нурлан Гелендерли.

Отметим, ранее заведующим отделом информационных технологий и связей с общественностью Центрального Аппарата Партии "Ени Азербайджан" был Эльмеддин Гулиев.

Нурлан Гелендерли, назначенный на должность заведующего отделом информационных технологий и связей с общественностью Центрального аппарата ПЕА, ранее был редактором отдела газеты "Ени Азербайджан".