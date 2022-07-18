Правительство Азербайджана прикладывает огромные усилия для развития альтернативной энергетики

Сегодня правительство Азербайджана прикладывает огромные усилия для развития сектора возобновляемой энергетики, что крайне важно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник ректор Университета ADA Хафиз Пашаев на открытии 16-й Бакинской летней энергетической школы.

Ректор отметил, что эта школа была основана в 2007 году и проводится ежегодно.

"Бакинская летняя энергетическая школа дает возможность иностранным участникам ознакомиться с энергетической политикой Азербайджана", - сказал Хафиз Пашаев.

Отметим, что 16-я Бакинская летняя энергетическая школа проводится при поддержке Института развития и дипломатии Университета ADA и в партнерстве с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), компаниями bp Azerbaijan, Kolin, Masdar и TotalEnergies.