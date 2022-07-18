Экономическая стратегия Президента Ильхама Алиева - залог успешного будущего нашей страны и нашего народа

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Экономическая независимость - это краеугольный камень политической независимости. Это не просто фраза, сказанная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на совещании, посвященном итогам первого полугодия. Это проводимая на протяжении очень многих лет политика нашего государства, стратегия его политико-экономического развития и процветания.

Мы сейчас с гордостью констатируем, что азербайджанская армия является победоносной, нанесшей историческое поражение армянским оккупантам в ходе 44-дневной войны. Опыт этой великой победы в войне нового поколения, где впервые были активно использованы БПЛА, изучают ведущие мировые военные институты. Все они восторгаются блестящей тактикой ведения войны в сложных условиях гор и наличия заградительных сооружений, которые армянская сторона возводила на протяжении десятилетий.

Вне всякого сомнения, именно в этом проявился полководческий талант Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, создавшего мощную боеспособную армия, которая за полтора месяца блестящей военной операции по принуждению агрессора к миру сумела достичь всех поставленных целей. Но, говоря о замечательной военной тактике Президента Ильхама Алиева, необходимо отметить и его великую экономическую стратегию.

Любой военный эксперт скажет вам, что процесс построения сильной армии требует огромных временных и финансовых затрат. Проще говоря, недостаточно хотеть купить самые современные образцы оружия у ведущих стран-производителей. Нужно обладать геополитическим весом, чтобы тебе все это продали. И то, что Азербайджан обладает самыми современными образцами оружия, - это еще и политико-дипломатический успех нашего государства, возглавляемого ярким политиком мирового масштаба Ильхамом Алиевым.

Кроме того, помимо покупки современного оружия, нужно подготовить высококлассных специалистов, способных его максимально эффективно использовать. Важно создать могучий ВПК для обеспечения страны всем необходимым на случай ведения длительной войны. Все это требует колоссальных финансовых вложений. Стало быть, именно экономическая мощь Азербайджана обеспечивает его политическую и военную мощь.

И именно экономическая мощь Азербайджана позволяет нашей стране проводить абсолютно независимую внешнеполитическую линию, отстаивая интересы нашего государства в противостоянии с мировым армянством и рядом мировых государств, имеющих исторические связи с ним. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Вот и нам, свидетелям великих побед Азербайджана периода расцвета политического гения Ильхама Алиева, сложнее понять масштаб этого триумфа, чем будущим поколениям азербайджанцев.

Они обречены жить в еще более процветающей стране. Фундамент для этого заложен уже сейчас и здание под названием Великий Азербайджан возводится у нас на глазах. Его возводят на основе гениальной экономической стратегии Президента Ильхама Алиева. И есть огромное количество конкретных подтверждений этой очевидной истины.

К примеру, Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил о том, сколь важно сократить внешний долг нашей страны, увеличить ее золотовалютные резервы. Он добился этого. Компания Fitch Solutions (входит в группу международного рейтингового агентства Fitch) ранее уже заявила, что к 2028 году активы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) вырастут до 82,076 миллиарда долларов. Это не просто колоссальная сумма. Это еще и весомая "подушка безопасности" для нашей экономики, а также гарантия политической независимости нашего государства.

И все это - на фоне сокращения внешнего долга нашей страны! По данным на 1 июля, внешний долг Азербайджана составляет чуть более 10% от ВВП. Вспомним, что есть огромное число стран, которые копят и копят внешние долги, обрекая себя и будущие свои поколения на экономическую зависимость и уязвимость. А Азербайджан, тем временем, уже доказал свою чрезвычайную значимость в качестве проверенного, надежного и стабильного партнера для стран-покупателей наших углеводородов.

Причем, на наших глазах происходит поистине историческое событие - ранее известный на весь мир в качестве нефтяного государства Азербайджан, теперь снискал заслуженную славу нефтегазового государства. Это признают везде - от США до ЕС. Признают, подчеркивая блестящую стратегию и тактику Президента Азербайджана Ильхама Алиева, делающего все возможное и невозможное для процветания нашего государства.

Еще один пример - ненефтяная энергетическая сфера в Азербайджане уверенно выходит на принципиально новый уровень, в условиях которого государство не вкладывает в производство возобновляемых видов энергии (кроме создания ГЭС) ни одного маната из госказны. Все это делают зарубежные инвесторы, которые доверяют нашей стране, верят в ее большие перспективы.

В частности, Евросоюз уже представил проект экспорта азербайджанской электроэнергии по Зангезурскому коридору. Все эти уже реализованные и успешно реализующиеся проекты являются плодом блестяще продуманной и претворенной в жизнь экономической стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Который думает не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне нашего государства, нашего народа. И именно это является примером величайшего патриотизма, любви к своей Родине!