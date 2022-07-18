https://news.day.az/politics/1479832.html Джейхун Байрамов встретится с генсеком НАТО
Джейхун Байрамов встретится с генсеком НАТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Day.Az со ссылкой на Североатлантический альянс.
Встреча запланирована на 19 июля в рамках визита Байрамова в штаб-квартиру НАТО.
Отметим, что сотрудничество Азербайджана с НАТО началось со вступления страны в марте 1992 года в Консультационный форум Совета североатлантического сотрудничества, который в 1997 году был переименован в Совет евроатлантического партнерства.
Четвертого мая 1994 года Азербайджан присоединился к Программе НАТО "Партнерство ради мира".
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