Джейхун Байрамов встретится с генсеком НАТО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Day.Az со ссылкой на Североатлантический альянс.

Встреча запланирована на 19 июля в рамках визита Байрамова в штаб-квартиру НАТО.

Отметим, что сотрудничество Азербайджана с НАТО началось со вступления страны в марте 1992 года в Консультационный форум Совета североатлантического сотрудничества, который в 1997 году был переименован в Совет евроатлантического партнерства.

Четвертого мая 1994 года Азербайджан присоединился к Программе НАТО "Партнерство ради мира".