Джейхун Байрамов и вице-президент парламента Германии обсудили вопросы энергобезопасности - ФОТО
18 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Бундестага Германии Катрин Геринг-Эккардт.
Как сообщили Day.Az в азербайджанском МИД, Байрамов на встрече отметил важность развития двусторонних отношений и межпарламентского сотрудничества с Германией. Он также сообщил, что в этом году отмечается 30-летие со дня установления дипломатических отношений, между двумя странами.
Министр с удовлетворением вспомнил о своем визите в Германию в марте этого года и проведенных встречах.
Стороны также обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам, ситуации в Украине, вопросам энергетической безопасности.
Были обсуждены деятельность и перспективы Азербайджана в сферах энергобезопасности, экспорта энергоресурсов в Европу и развития ВИЭ.
На встрече также была предоставлена информация о текущей ситуации в регионе после победы Азербайджана в 44-дневной войне, миротворческих усилиях, работах по реконструкции и проектах в сфере "зеленой энергии" на освобожденных территориях.
Кроме того, стороны обсудили аспекты гуманитарного и культурного сотрудничества между двумя странами, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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