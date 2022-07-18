Джейхун Байрамов и вице-президент парламента Германии обсудили вопросы энергобезопасности

18 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-президентом Бундестага Германии Катрин Геринг-Эккардт.

Как сообщили Day.Az в азербайджанском МИД, Байрамов на встрече отметил важность развития двусторонних отношений и межпарламентского сотрудничества с Германией. Он также сообщил, что в этом году отмечается 30-летие со дня установления дипломатических отношений, между двумя странами.

Министр с удовлетворением вспомнил о своем визите в Германию в марте этого года и проведенных встречах.

Стороны также обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам, ситуации в Украине, вопросам энергетической безопасности.

Были обсуждены деятельность и перспективы Азербайджана в сферах энергобезопасности, экспорта энергоресурсов в Европу и развития ВИЭ.

На встрече также была предоставлена информация о текущей ситуации в регионе после победы Азербайджана в 44-дневной войне, миротворческих усилиях, работах по реконструкции и проектах в сфере "зеленой энергии" на освобожденных территориях.

Кроме того, стороны обсудили аспекты гуманитарного и культурного сотрудничества между двумя странами, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.