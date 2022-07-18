ЕС на пути к газовому соглашению с Азербайджаном: к визиту главы Еврокомиссии в Баку

Автор: Орхан Амашов,

заместитель главного редактора газеты "Azernews" ,

политический обозреватель

Давно назревшее новое газовое соглашение между Брюсселем и Баку должно решить, среди прочего, два фундаментальных вопроса: инвестиции в расширение существующей сети трубопроводов и газовых месторождений в Азербайджане, а также существенное увеличение объемов поставок в Европу. Проект меморандума о взаимопонимании от 11 июля, который, как сообщается, был представлен Еврокомиссией в качестве предложения для рассмотрения государствами-членами, кажется, отвечает всем требованиям по обоим пунктам.

Суть конструкции

На данный момент любые прогнозы относительно её содержания основаны на сообщениях изданий Reuters и EU Observer, которые утверждают, что знакомы с документом. 15 июля Президент Ильхам Алиев заявил, что "мы работаем над новым соглашением. Значительная часть соглашения согласована, а несогласованные вопросы обсуждаются".

Кроме того, учитывая, что 18 июля в Баку прибудут председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, а двусторонняя встреча запланирована в Брюсселе на 19 июля, можно с уверенностью предположить, что процесс запущен с максимальной скоростью.

Стратегическое партнерство, которое ЕС и Азербайджан тщательно культивировали в течение последних нескольких десятилетий, представляет собой глубоко рациональные отношения. В энергетике его суть в первую очередь исходит из следующего: Европа нуждается в газе, Азербайджан хочет нарастить свои экспортные возможности, должен быть четкий консенсус по разделению рисков в части долгосрочных инвестиций, и вся схема должна быть в соответствии с приоритетами ЕС в области изменения климата.

Это основные ингредиенты, которые составят основную часть будущей сделки, а все остальные соображения им подчинены. Текст проекта меморандума, похоже, руководствуется этими требованиями, однако некоторые важные детали, такие как точное определение инвестиционных паев, еще не стали достоянием общественности.

Хотя в готовящемся документе не упоминается конфликт в Украине, последствия которого лежат в основе нынешнего усугубления затруднительного положения ЕС, работа над новой сделкой, несомненно, является частью усилий по диверсификации источников энергоснабжения континента, маршрутов и сверхзависимости от российского газа.

Предлагаемое соглашение без предусловий направлено на увеличение годового экспорта газа из Азербайджана в Европу через самый западный сегмент Трансадриатического трубопровода (ТАР) Южного газового коридора (ЮГК) до 20 млрд м3 к 2027 году в соответствии с коммерческой жизнеспособностью и рыночным спросом. В проекте меморандума признается, что такое увеличение возможно за счет инвестиций в существующую трубопроводную систему.

Инвестиции: разделение рисков

Одно ясно, что риски нужно будет разделить. Точная цифра из скудных доступных источников пока не получена. Президент Ильхам Алиев последовательно поднимал вопрос о финансировании, уделяя особое внимание характеру газового бизнеса, в котором инвестиции предшествуют разведке и добыче газа. В этом ключе упоминание в служебной записке о "стабильных", "надежных" и "предсказуемых" поставках газа имеет повышенное значение.

Пока можно констатировать, что в проекте обозначено значение поощрения финансирования расширения сети трубопроводов обеими сторонами. Не следует забывать, что такое увеличение, помимо инвестиций, необходимых для увеличения мощности ЮГК, потребует вливания денег в саму разведку газа. В связи с этим в меморандуме мало подробностей.

В меморандуме о взаимопонимании в соответствии с духом стратегического партнерства говорится об "уважении и поддержке территориальной целостности, нерушимости международных границ, независимости и суверенитета друг друга, включая все государства-члены ЕС".

Это дает Азербайджану дополнительные дипломатические гарантии после Второй карабахской войны, частично прокладывая путь к мирному договору с Арменией, который будет включать аналогичные положения.

Меморандум также предусматривает развитие электрических соединений между ЕС и Баку через Черное море и через Нахчыванский эксклав Азербайджана, что является следствием основных положений.

Экологические соображения

В меморандуме подчеркивается важность соблюдения целей Европы в области изменения климата. Фактически, одно из препятствий, озвученных министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым в Давосе в конце мая этого года, которое имело негативные последствия для инициированных ЕС инвестиций в газовый сектор Азербайджана в последние годы, связано с отложенной в настоящее время политикой Брюсселя по радикальному переходу на зеленую энергию.

Теперь, похоже, перед лицом нынешнего кризиса, порожденного событиями в Украине, Брюссель вернулся к устойчивому и постепенному подходу. Текущая цель состоит в том, чтобы пойти по пути резкого сокращения импорта газа с 2030 года и теперь сосредоточиться на широком спектре экологически безопасных мер, отвечающих современным требованиям.

В проекте меморандума подчеркивается необходимость сделать существующую инфраструктуру перспективной и готовой к работе с водородом, тем самым сокращая выбросы метана и загрязнение окружающей среды.

Стороны также поддерживают создание схем по сбору природного газа, который в противном случае будет сбрасываться, сжигаться или выбрасываться в атмосферу. В служебной записке также упоминается, что цель должна состоять в том, чтобы стимулировать сбор природного газа на основе ископаемого топлива с помощью ценовых механизмов.

Предложение Еврокомиссии может быть впоследствии изменено государствами-членами, согласие которых является обязательным. Хотя основная структура и дух документа вряд ли будут изменены, он, несомненно, выиграет от некоторых уточнений, связанных с инвестициями.

С оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.