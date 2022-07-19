С подписанием Меморандума в энергетической сфере Баку и Брюссель открывают новую страницу во взаимоотношениях

С подписанием "Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере" Баку и Брюссель открывают новую страницу во взаимоотношениях.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

Как отметил наш собеседник, согласно документу Азербайджан сможет экспортировать в ЕС до 20 миллиардов кубометров газа ежегодно.

"Меморандум ещё больше укрепит отношения Азербайджана с ЕС. Сегодня в связи с продолжающимся конфликтом в Украине европейские страны стремятся снизить свою зависимость от российских углеводородов. Это, в свою очередь, означает, что для Азербайджана появятся новые рычаги влияния на Западе из-за его возрастающей роли и авторитета в регионе. Именно поставки энергоресурсов из Азербайджана являются ключевыми для ЕС с целью смягчения ожидаемого дефицита газа в Европе, который начнётся осенью или в начале зимы следующего года", - сообщил бывший советник госсекретаря США.

Американский политический обозреватель подчеркивает, что долгосрочные, предсказуемые и стабильные контракты полностью отвечают интересам Азербайджана как страны-экспортера.

"Баку и Брюссель будут прилагать усилия для содействия финансированию расширения трубопроводной сети Южного газового коридора. Учитывая, что крупные региональные проекты в сфере энергетики найдут поддержку со стороны ЕС, международные финансовые институты и крупные частные компании без колебаний будут вкладывать в них инвестиции. Потенциальное сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики может превратить ЕС в новый рынок для Азербайджана. В Карабахе есть широкий потенциал альтернативных и возобновляемых источников энергии, в то время как на Каспии может использоваться энергия ветра. Вышеперечисленное создает для Азербайджана большие возможности для экспорта возобновляемой энергии в ЕС", - резюмировал Пол Гобл.

Абдул Керимханов