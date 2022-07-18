Президент Еврокомиссии прибыла с визитом в Азербайджан

18 июля Президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен прибыла с визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджанской Республики и Европейского Союза, в честь гостьи был выстроен почетный караул.

Президента Европейской комиссии Урсулу Фон дер Ляйен в аэропорту встретили министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, глава представительства Европейского Союза в Азербайджане посол Петер Михалко, посол Азербайджана в Королевстве Бельгия Вагиф Садыгов и другие официальные лица.