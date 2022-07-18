https://news.day.az/politics/1479898.html Президент Еврокомиссии прибыла с визитом в Азербайджан
Президент Еврокомиссии прибыла с визитом в Азербайджан
18 июля Президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен прибыла с визитом в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджанской Республики и Европейского Союза, в честь гостьи был выстроен почетный караул.
Президента Европейской комиссии Урсулу Фон дер Ляйен в аэропорту встретили министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, глава представительства Европейского Союза в Азербайджане посол Петер Михалко, посол Азербайджана в Королевстве Бельгия Вагиф Садыгов и другие официальные лица.
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