https://news.day.az/politics/1479903.html Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Отчет ANAMA по итогам работы за неделю
Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных территориях, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.
В ходе операций по разминированию 11-16 июля были обнаружены и обезврежены 111 противопехотных и 10 противотанковых мин, а также 178 неразорвавшихся боеприпасов.
От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены территории общей площадью 849,2 гектара.
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