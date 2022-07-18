Отчет ANAMA по итогам работы за неделю

Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных территориях, сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.

В ходе операций по разминированию 11-16 июля были обнаружены и обезврежены 111 противопехотных и 10 противотанковых мин, а также 178 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены территории общей площадью 849,2 гектара.