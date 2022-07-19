Системная политика Президента Ильхама Алиева позволяет с оптимизмом смотреть в будущее

Несмотря на все сложности, связанные с внешнеэкономическими факторами, пандемийные ограничения, мировой экономический кризис, Азербайджан продемонстрировал эффективность системы государственного управления. И те результаты, которые были достигнуты и о которых шла речь на совещании у главы государства по итогам полугодия, позволяют с оптимизмом смотреть в будущее в плане развития ситуации на социально-экономическом треке.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой экономики и экономических отношений Университета Одлар Юрду Эльшад Мамедов.

За последние годы, отметил он, в стране уже реализуется третий по счету социальный пакет, что позволило в значительной степени нивелировать проблемы, связанные с неблагоприятной экономической конъюнктурой. В ходе реализации этих социальных пакетов было выделено на их практическое внедрение примерно 6 миллиардов манатов. Это внушительная сумма для бюджета страны, экономики Азербайджана. С одной стороны, она позволила решить социальные вопросы значительных слоев населения. С другой стороны - поддержать внутренний рынок, покупательную способность в стране, подчеркнул экономист.

"Те результаты и достижения, о которых мы говорим в плане развития ненефтяного сектора, промышленных центров, конечно же, упираются в вопросы, связанные с разработкой и расширением рынков сбыта. Решение вопроса социального характера дает позитивный эффект в плане стимулирования экономической активности через прирост рынков сбыта, внутреннего потребительского рынка.

По социальному блоку фонд заработной платы по стране вырос в 2,2 раза. Минимальная зарплата поднялась более чем в 2 раза и достигла 300 манатов. Минимальный размер пенсий поднялся до 340 манатов. По минимальной зарплате и минимальной пенсии только в первом полугодии прирост составил 20 процентов. Конечно же, надо отметить, - об этом говорил и Президент Ильхам Алиев, - вопросы разрешения социальных проблем участников Второй карабахской войны являются безусловным приоритетом. В этом смысле очень важно, что соответствующее профильное министерство справляется со своими задачами, с теми задачами, которые ставит перед ним глава государства. Эффективная прозрачная деятельность ведомства позволяет на высоком уровне решать социальные и экономические проблемы участников двух карабахских войн и широких слоев населения в целом", - сказал Мамедов.

Это, по его мнению, важно еще и потому, что сегодня в мире устойчивых позитивных результатов достигают те страны, которые больше инвестируют в человека, в социальный блок. И в этом смысле позитивные результаты, достигнутые в Азербайджане, нужно отмечать и об этом, как заявил Президент, должны все знать.

Очень важным наш собеседник считает также то, что Президент Ильхам Алиев затронул вопрос теневой экономики. Потому что, несмотря на достигнутые позитивные результаты, в этом направлении есть, над чем поработать. Резервы в этом блоке вопросов имеются. В конечном счете, нужно иметь в виду, что если государство будет получать дополнительные источники, если будет реализовываться эффективная инвестиционная политика, если мы будем наращивать инвестиционные потоки с упором на высокотехнологичные сферы экономики, то получим значительные конкурентные возможности в плане и региональной, и мировой экономики, подчеркнул Мамедов.

"Реализация тех транспортно-логистических коридоров, инициатором которых еще в начале этого столетия был Президент Ильхам Алиев, позволяет нашей стране получать новые экспортные рынки. В частности, маршрут Север-Юг, который будет играть для азербайджанской экономики крайне важную позитивную роль. Как и маршрут, связанный с выходом через Зангезурский коридор и Нахчыванскую АР на внешние рынки. Это те сегменты, которые, с одной стороны, позволят повышать транзитные возможности Азербайджана, а с другой, продукция, производимая в Азербайджане, будет получать важные экспортные рынки сбыта. В связи с этим нужно наращивать производство с упором на продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Все это позволяет говорить о том, что системная политика главы государства в плане социально-экономического блока вопросов дает позитивные результаты и позволяет с оптимизмом рассматривать ту ситуацию, которая будет складываться в стране в последующем. Думаю, политическая воля главы государства и решение тех социально-экономических вопросов, свидетелями реализации которых мы были в последние годы, позволяет с оптимизмом и уверенностью говорить о перспективах развития ситуации на социально-экономическом треке нашей страны", резюмировал Эльшад Мамедов.

Лейла Таривердиева