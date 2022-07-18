https://news.day.az/politics/1479951.html Азербайджан обладает огромным потенциалом в области возобновляемых источников энергии – Президент Еврокомиссии
Азербайджан обладает огромным потенциалом в области возобновляемых источников энергии – Президент Еврокомиссии
Азербайджан обладает огромным потенциалом в области возобновляемых источников энергии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказала в понедельник Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с заявлениями для печати с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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