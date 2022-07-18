https://news.day.az/politics/1480001.html Завершился визит Президента Европейской комиссии в Азербайджан
Завершился визит Президента Европейской комиссии в Азербайджан
18 июля завершился визит Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджана и Евросоюза, в честь Президента Европейской комиссии был выстроен почетный караул.
Урсулу фон дер Ляйен сопровождали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, глава представительства Европейского союза Петер Михалко, посол нашей страны в Бельгии Вагиф Садыгов и другие официальные лица.
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