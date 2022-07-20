ЕС связывает свою энергетическую безопасность с Азербайджаном

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан продолжает менять энергетическую карту Европы. Если раньше наша страна находилась в ожидании иностранных инвестиций, то сегодня Азербайджан, благодаря эффективной внешнеэкономической политике Президента Ильхама Алиева, является автором крупных инвестиционных проектов в регионе. Являясь точкой опоры для обеспечения мира и безопасности на Южном Кавказе и надежным партнером международного сообщества, Азербайджан реализует международные проекты, требующие больших экономических и финансовых ресурсов. Сегодня Азербайджан - страна со стабильной экономикой, определяющая направление развития региона и успешно извлекающая выгоду из своих природных ресурсов, а также географического положения.

18 июля в Баку Азербайджан и Еврокомиссия подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области энергетики. Подписи под документом поставили Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На состоявшемся 15 июля совещании по итогам полугодия Президент Ильхам Алиев, говоря о сотрудничестве с Европейским Союзом, анонсировал подписание документа, связанного с энергетической безопасностью, которое поднимет это сотрудничество на новый уровень. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже не скрывала планы Европы, сообщив в Twitter о цели ЕС - удвоить поставки газа из Азербайджана в ближайшие несколько лет. Евросоюз, отметила она, нуждается в более надежных поставщиках, и Азербайджан станет важным партнером в обеспечении энергобезопасности Европы.

Примечательно, что еще в начале минувшей недели ничего не сообщалось о визите главы Еврокомиссии в Баку. По информации, просочившейся в западне СМИ, в частности, EUobserver, 19 июля в Брюсселе должны были пройти переговоры, а комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон только в конце месяца планировала посетить Баку. Однако Меморандум подписан. И заключены договоренности в столице Азербайджана, причем, с участием самой госпожи фон дер Ляйен.

Как сказал на пресс-конференции глава Азербайджана, подписанный Меморандум своего рода дорожная карта будущего. Все, что было запланировано ранее, реализовано. Информируя о содержании встречи с главой Еврокомиссии, Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан обладает большими возможностями, в частности самым крупным торговым флотом на Каспии, мощным судостроительным заводом, современной портовой инфраструктурой и железной дорогой, связывающей нашу страну со всеми соседями.

Эти преимущества с учетом географического положения нашей страны придают ей особый "шарм" в вопросах межрегионального сотрудничества. А на сегодняшней встрече в Баку говорилось и о коммуникациях, и о транспортном сообщении.

Подписанный Меморандум нельзя назвать первым или уникальным в своем роде, потому что энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Евросоюзом началось не сегодня. Правовая база энергетического сотрудничества была заложена давно и закреплена в ряде документов. Это: "Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики между Европейским Союзом и Азербайджанской Республикой", подписанный в Брюсселе в 2006 году; Совместная декларация по Южному газовому коридору, подписанная в Баку в 2011 году; принятые в 2018 году "Приоритеты партнерства Азербайджана и ЕС (2018-2020)".

В 2015 году по инициативе Президента Азербайджана с целью координации реализации проекта "Южный газовый коридор" был создан Консультативный совет по Южному газовому коридору, состоящий из министров энергетики стран-участниц проекта и стран-партнеров. На сегодня КС провел уже восемь заседаний. 8-е прошло в Баку в феврале этого года. И именно на встрече 4 февраля Президент Ильхам Алиев и комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон договорились о начале нового энергетического диалога между ЕС и Азербайджаном.

Отношения с Европейским союзом (ЕС) являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Нынешняя политическая структура отношений Азербайджан-ЕС определена документом "Приоритеты партнерства ЕС-Азербайджан". Документ был парафирован в июле 2018 года в Брюсселе в присутствии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и бывшего председателя Совета ЕС Дональда Туска. В декабре 2021 года по взаимному согласию "Приоритеты партнерства" были продлены до 2024 года. Одним из важнейших моментов документа является определенная в нем поддержка сторонами территориальной целостности, суверенитета, независимости и нерушимости международных границ стран.

Переговоры по новому двустороннему соглашению между Азербайджаном и ЕС продолжаются. Большая часть проекта согласована.

В последние два года европейская дипломатия значительно оживилась в отношениях с Азербайджаном. Высокопоставленные чиновники Евросоюза стали частыми гостями в Баку. Прекрасные отношения установились между Президентом Ильхамом Алиевым и президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем. Побывав в июне прошлого года в Баку, он заявил о необходимости придать стратегический характер партнерству между Европейским Союзом и Азербайджаном. ЕС очень импонирует тот факт, что партнерство между ЕС и нашей страной не является сотрудничеством, опирающимся в основном на финансовую поддержку. Как сказал глава Евросовета, напротив, это - партнерство, основанное на желании проводить совместную работу, инновациях, технологическом обмене и экономическом сотрудничестве.

В 2021 году Европейский союз оставался основным торговым партнером Азербайджана. Почти 44 процентов внешнеторгового оборота нашей страны приходится на ЕС. Объем товарооборота с Европой в 2021 году составил 15,4 миллиарда долларов, ожидается, что в 2022 году он достигнет рекордного уровня - только за первое полугодие этот показатель уже почти дотянулся до 13 миллиардов долларов.

На сегодня в Азербайджане действуют более 700 европейских компаний. Согласно европейскому отчету о деловой среде в Азербайджане, 80 процентов компаний ЕС, представленных в нашей стране, заявили о намерении и дальше выбрать ее для экономической деятельности, а 53 процента - расширить здесь свой бизнес, 54 процента выразили заинтересованность в инвестировании в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы. В целом за последние 10 лет Европа инвестировала в экономику Азербайджана свыше 20 миллиардов долларов.

Нельзя отрицать, что основу энергетического сотрудничества Азербайджана с Европой на сегодня составляют углеводороды. В 2021 году 70 процентов экспортируемой азербайджанской нефти пришлись на страны ЕС. Экспорт газа пока отстает, однако темпы растут, и подписанный 18 июля в Баку Меморандум увеличит обороты этого сотрудничества. В 2021 году по газопроводу ТАР в Европу было экспортировано 8,2 млрд. кубометров газа, в январе-июне 2022 года - уже 5,4 млрд. кубометров, то есть экспорт идет по нарастающей.

Важно, что Меморандум предусматривает взаимодействие с Азербайджаном не только в вопросе экспорта газа. В перспективе Европа собирается отказаться от ископаемого топлива, и заключение исключительно газовой сделки влекло бы для азербайджанской стороны определенные риски. Понятие энергетики в подписанном документе имеет более широкие рамки. В частности, обозначается вопрос подготовки существующей трубопроводной инфраструктуры к прокачке в будущем водорода, говорится о развитии сотрудничества в сфере электроэнергетики, изменений климата, альтернативных источников энергии.

Дорожная карта развития "зеленой энергетики" на освобожденных территориях привлекла внимание европейской стороны и была поддержана ею. Ранее представитель ЕС в Азербайджане Михалко сообщал, что Евросоюз может мобилизовать до 2 миллиардов евро в рамках инвестиционного плана для страны, что также включает в себя поддержку сферы ВИЭ. Неслучайно сотрудничество в сфере "зеленой энергетики" стало одной из тем обсуждений в Баку. Упоминание в Меморандуме возобновляемой энергетики фактически открывает для Азербайджана новый рынок. Как известно, наша страна имеет большой потенциал в плане солнечной и ветровой энергии. И эти возможности могут стать новой статьей экспорта для страны.

На пресс-конференции в Баку Президент Еврокомиссии подтвердила готовность Евросоюза работать с Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики и охраны климата.

Очень важно для нас, что в подписанном 18 июля Меморандуме о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области энергетики стороны берут на себя обязательства уважать и поддерживать территориальную целостность, неприкосновенность границ, независимость и суверенитет друг друга. Суть же документа заключается в обеспечении стабильной и безопасной доставки азербайджанского газа из азербайджанского сектора Каспийского моря в страны Евросоюза. Цель - поддержка диверсификации поставок газа в соответствии с коммерческой целесообразностью и рыночным спросом. Европа намерена к 2027 году импортировать не менее 20 миллиардов кубометров газа из Азербайджана в год.

В Меморандуме стороны подчеркивают важность подписания долгосрочных, предсказуемых и стабильных контрактов для обеспечения безопасности спроса для производителей, экспортеров и владельцев инфраструктуры, а также безопасности поставок для импортеров и покупателей. Это очень важный для Азербайджана пункт, который позволит ему избежать определенных рисков. Стороны также намерены продвигать совместные усилия для расширения трубопроводной сети Южного газового коридора. Это значит, что Евросоюз заявил о политической поддержке проекта, что, несомненно, повлечет за собой и участие международных финансовых институтов в его реализации.

На пресс-конференции в Баку Урсула фон дер Ляйен отметила также готовность Евросоюза участвовать в развитии нового бакинского порта, который, по ее словам, станет "важнейшим транспортным хабом".

Таким образом, можно констатировать, что 18 июля 2022 года открылась качественно новая страница в начавшейся 15 лет назад истории взаимоотношений Азербайджана и Евросоюза. Это уже отношения равноправных партнеров, взаимодействие которых вышло далеко за рамки сырьевого экспорта. Как сказал Президент Ильхам Алиев, надежное сотрудничество между Азербайджаном и ЕС - серьезный актив.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог Ильгар Велизаде:

"Это знаковое событие, поскольку открывает новую страницу между Азербайджаном и Евросоюзом, закладывает базу для долгосрочного и эффективного сотрудничества в энергетической сфере. На совместной пресс-конференции говорилось о том, что это не первый документ такого рода и речь идет о еще одной важной договоренности. Однако нынешний Меморандум носит принципиально иной характер, потому что определяет не только экономические, но и политические параметры энергетического сотрудничества на годы вперед.

Следует также отметить, что стороны сегодня говорят не только о расширении Южного газового коридора и поставках азербайджанского газа в Европу. Конечно, эта тема сейчас наиболее актуальна. Но стороны рассматривают и возможность создания энергетического коридора, который включал бы в себя не только поставки газа, но и поставки электроэнергии, в частности за счет возобновляемых источников энергии, поставки водородного топлива. Все эти вопросы предметно обсуждались на встрече Президента Ильхама Алиева и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Азербайджан уже экспортирует электроэнергию в Болгарию, Румынию, соседние Грузию и Турцию. Поскольку растут мощности по производству электроэнергии, в частности за счет возобновляемых источников, то и экспорт будет расти. Что касается поставок газа, то растущие энергомощности позволяют высвободить часть газа, который использовался внутри Азербайджана, для экспорта на внешние рынки, в частности в ЕС.

Примечательно, что стороны ставят задачу удвоения объемов поставок азербайджанского газа в течение пяти лет. За эти пять лет в Азербайджане будут построены новые энергетические мощности, позволяющие нарастить экспорт азербайджанского газа в Европу".