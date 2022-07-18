Президент Еврокомиссии пригласила Азербайджан присоединиться к Глобальному обязательству по метану

Приглашаю Азербайджан присоединиться к Глобальному обязательству по метану.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказала в понедельник Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе заявления для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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