https://news.day.az/politics/1480023.html Президент Еврокомиссии пригласила Азербайджан присоединиться к Глобальному обязательству по метану
Президент Еврокомиссии пригласила Азербайджан присоединиться к Глобальному обязательству по метану
Приглашаю Азербайджан присоединиться к Глобальному обязательству по метану.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказала в понедельник Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе заявления для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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