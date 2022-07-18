Исторический день: блестящий итог стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Можно бесконечно долго смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как блестяще реализуется очередной пункт стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. На сей раз- газовой стратегии. Той, что сделала нашу страну не только еще более экономически могучим, крепко стоящим на ногах государством, но и многократно повысило геополитический вес Азербайджана.

Сегодня, 19 июля, Азербайджан и Европейский союз подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Подписание документа состоялось по итогам встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Баку. Это, вне всякого сомнения, исторический день!

О нем уже во весь голос говорят в ЕС. Причина очевидна- наша страна крайне своевременно подставляет Европе свое надежное плечо, по сути помогая спастись от дефицита природного газа, о возможности чего совершенно открыто и с тревогой рассуждают в Старом Свете политики и чего с такой опаской ждут рядовые европейцы. Миллионы жителей Старого Света, по сути, будут нынешней зимой согреты именно благодаря Азербайджану!

А в перспективе их будет еще больше. Потому, что наша страна, благодаря удивительной политической прозорливости Президента Азербайджана Ильхама Алиева смогла подготовить все необходимое для обеспечения энергетической безопасности Европы. Вся нужна инфраструктура уже проложена. И в итоге, в прошлом году европейские страны уже получили по Трансадриатическому газопроводу (отрезку трубопроводной сети Южного газового коридора) миллиарды кубометров газа.

Глава нашего государства еще несколько месяцев назад четко и твердо указывал на то, что Азербайджан может нарастить как добычу, так и экспорт природного газа в Европу, но для этого необходимы контракты. Нельзя телегу ставить впереди лошади. И вот, логичные, аргументированные, правильные доводы нашей страны были услышаны. Азербайджан и ЕС подписали взаимовыгодный меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики.

Совершенно очевидно, что стороны стремятся поддерживать торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Европейский Союз, по Южному газовому коридору в объеме не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году. Тут желания одних совпали с возможностями других. Таким образом, 19 июля вполне можно назвать днем подписания газового "Контракта века" между Азербайджаном и ЕС.

Послушайте, что сказала Урсула фон дер Ляйен. Она не только отметила, что Азербайджан обладает огромным потенциалом в области возобновляемых источников энергии. Она не только указала на то, что первоначально ЕС удвоит экспорт газа из Азербайджана, но и подчеркнула, что этим документом ЕС выражает свою приверженность расширению Южного газового коридора. Того, который был бы невозможен без политической воли и блестящей стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Который совершенно точно подчеркнул, что сегодняшний меморандум - это своего рода дорожная карта будущего. Будущего, которое создавалось вчера и сегодня. Будущее, в котором Азербайджан уже имеет статус государства, иметь долгосрочные партнерские отношения с которым стремятся все. "Я рада, что Азербайджан входит в число партнеров, которым мы доверяем", указала председатель Еврокомиссии.

Ровно такие же слова о нашей стране говорят в США, Китае, России, Украине. Это то, что сделало Азербайджан безусловным политическим, экономическим лидером всего Южного Кавказа. Это то, что увеличило роль Азербайджана в мире. Это все- плоды блестящей политико-экономической стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.