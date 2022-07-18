ЕС приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель приветствовал встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна.

Как передает Day.Az, об этом Боррель написал на своей странице в Twitter.

"Приветствую встречу Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Тбилиси. Важный шаг на пути к миру. ЕС полностью поддерживает мирный, безопасный и процветающий Южный Кавказ. Нормализация/примирение может быть достигнуто только благодаря прямому диалогу", - написал он.