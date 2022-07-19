Госдеп США приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Тбилиси

США играют активную роль в нормализации отношений на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Представитель Госдепартамента отметил, что США последовательно заявляют о готовности оказывать содействие в достижении долгосрочного, всеобъемлющего мира совместно с партнерами с одинаковой позицией, в том числе как сопредседатель Минской группы ОБСЕ.

"Госсекретарь Блинкен в последние недели имел возможность поддерживать контакты с министрами иностранных дел, а также помощник госсекретаря Донфрид и другие официальные лица Госдепартамента имели возможность пообщаться с армянскими и азербайджанскими коллегами на высоком уровне.

Мы приветствуем встречу глав МИД. Мы продолжаем верить, что диалог является лучшим инструментом для достижения мирного, демократического и процветающего будущего в регионе Южного Кавказа, и будем продолжать поддерживать это", - подчеркнул Нед Прайс .