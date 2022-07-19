Армения выводит ВС из Карабаха

Автор: Лейла Таривердиева

После жестких предупреждений, прозвучавших на днях из Баку, в армянской власти началось хаотичное движение.

Напомним, что 15 июля на совещании, посвященном итогам первого полугодия, Президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил Еревану об обязательствах, взятых согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, фактически являющемуся актом о капитуляции. В частности, о выводе с азербайджанских территорий всех армянских вооруженных подразделений. Глава государства заявил, что пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана совершенно неприемлемо, и если Армения не желает выполнять свои обязательства, "пусть открыто скажет нам это, чтобы мы знали, что делать". Досталось от азербайджанского лидера и Минобороны России, обещавшему, что до начала июня в Карабахе не останется ни одного вооруженного армянина, и не выполнившего обещания.

В тот же день в Тбилиси проходила встреча глав МИД Азербайджана и Армении, и Президент Ильхам Алиев очень конкретно дал понять армянской стороне, что ожидает итогов этой встречи, и если вопрос вооруженных формирований не будет решен, соседям придется несладко. Это был месседж официальному Еревану о том, что итоги тбилисской встречи обязательно должны устроить Баку, чтобы для Армении не было последствий.

Эти предупреждения в Ереване, несомненно, были услышаны и поняты очень точно. Поэтому практически сразу в соцсетях и СМИ в виде слухов стала вбрасываться информация о выводе Арменией из Карабаха своих подразделений. А сегодня появилось интервью главы Совбеза Армена Григоряна, который официально подтвердил: да, Армения выводит свои вооруженные силы с азербайджанских территорий. Отныне граждане Армении не будут служить в Карабахе ни в каком качестве - ни срочно, и по контракту.

Между тем, в конце июня замначальника мобилизационно-организационного управления генштаба Армении Саак Саакян сообщил журналистам, что срочники больше не будут отправляться в Карабах, а образовавшиеся вакансии будут заняты контрактниками из резервов. То есть еще пару недель назад у Армении были другие планы, но грозные предупреждения Президента Азербайджана заставили ее их срочно пересмотреть.

Примечательно, что в последнее время армянская сторона, прежде истерично отрицавшая нахождение своих ВС на территории Азербайджана, перестала стыдиться этого факта и рассуждает об этом открыто и нагло, бросая вызов Баку. Прежде Ереван упорно отрицал также участие ВС Армении в боевых действиях, утверждая, что воевала только "армия обороны". Теперь же Григорян гордо сообщает, что во время войны части ВС РА "пришли на помощь" сепаратистским бандам.

По всему видно, что Армения планировала под прикрытием российского миротворческого контингента закрепить свое военное присутствие в Карабахе. Заметно также, что она получила на это определенную отмашку, в связи с чем перестала скрывать откровенное невыполнение условий трехстороннего заявления от 10 ноября.

Об этом говорилось уже тысячу раз, но для особо тупых участников процесса напомним: пункт 4-й трехстороннего заявления, подписанного главами Азербайджана, России и Армении в ночь на 10 ноября 2020 года, звучит так: "Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил". Продолжение содержимого данного пункта к нашей теме не относится, поэтому его можно опустить.

Так вот, миротворческий контингент развернулся молниеносно, армянским же незаконным вооруженным формированиям вместо насильственного вывода был устроен курорт, потому что теперь они не только оставались на азербайджанских территориях, но и были защищены миротворческим кордоном. Для азербайджанской стороны было устроено представление в виде колонны закрытых грузовиков с якобы армянскими военными и демонстративным вывозом какой-то рухляди времен Первой карабахской войны. Но обмануть Баку не удалось. Азербайджанской стороне хорошо известно, что происходило и происходит в зоне временной ответственности РМК, и последние признания из Еревана открытием для нас не стали. Но зато показали, что ситуацию на этой территории пора взять под контроль.

В марте на встрече с представителями Минобороны РФ в Баку перед российским ведомством был поставлен четкий вопрос и получено обещание до июня вывести бандформирования с азербайджанских территорий. Сделано этого не было. Хотя, еще раз напомним, вывод армянских вооруженных сил из Карабаха был одним из основополагающих условий капитуляции Армении и должен был осуществиться еще год и восемь месяцев назад. Перевести внимание Баку на вопрос коммуникаций, на шантаж и спекуляции вокруг Зангезурского коридора не удастся. Вооруженные незаконные армянские формирования - это прямая угроза азербайджанскому населению и азербайджанским военнослужащим. Разговаривать об открытии для Армении дорог, пока в Карабахе стреляют из-за спин российских военных армянские бандиты, невозможно. Все, что может получить Армения в такой ситуации, это новую войну.

В Армении не могут всего этого не осознавать. Осознают, но все еще на что-то надеются и цепляются за соломинку. Глава СНБ Григорян тоже цепляется за нее, убеждая растревоженных журналистов, что "армия обороны" в Карабахе жива и невредима и будет продолжать свою незаконную деятельность под защитой РМК. Мол, мы уходим, братья, но вы держитесь... Стоп. А кто сказал, что, требуя вывода армянских формирований, Азербайджан подразумевает только вооруженные силы Армении? Еще раз - для особо тупых: в трехстороннем заявлении речь не идет о ВС Армении, речь идет об армянских вооруженных формированиях вообще. Это значит, что на азербайджанских территориях не должно остаться во всех смыслах слова НИ ОДНОГО ВООРУЖЕННОГО АРМЯНИНА.

Азербайджанская армия может решить эту проблему сама и в максимально короткие сроки. Азербайджан - сторонник мирных решений, вот только еще тридцать лет он ждать не будет.