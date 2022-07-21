Азербайджан является незаменимым партнёром ЕС в решении энергетических проблем

Итоги переговоров между Президентом Ильхамом Алиевым и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен показали мастер-класс государственной политики Азербайджана. Подписанный в сфере энергетики документ представляет собой новую страницу в отношениях между Азербайджаном и ЕС. Эти отношения основаны на преследовании общих интересов в рамках существующих рамок стратегического партнерства.

Об этом в интервью Day.Az сказал профессор геополитики, директор по анализу политики и публикациям института развития и дипломатии университета АДА, экс-советник президента и министра иностранных дел Сербии, бывший высокопоставленный чиновник ООН Дамьян Крневич Мишкович.

Как напомнил наш собеседник, в подписанном историческом документе четко говорится о поддержке ЕС расширенных поставок в ЕС каспийского газа.

"Данная формулировка подразумевает, что неазербайджанские источники будут объединены с азербайджанскими в расширенном Южном газовом коридоре. И это расширение будет финансироваться со стороны ЕС и базирующимися в ЕС компаниями и банками - то есть западными компаниями и контролируемыми Западом международными финансовыми институтами совместно с Азербайджаном. Это является изменением политики ЕС, поскольку в течение последних нескольких лет Брюссель выступал против финансирования новых нефтегазовых проектов", - сообщил он.

Профессор отметил ещё один важный пункт во вчерашнем документе Меморандума: обязательство ЕС поддерживать "долгосрочные, предсказуемые и стабильные контракты". Это также представляет собой разворот для ЕС, потому что в течение последних нескольких лет ЕС проводил политику, которая не позволяла его государствам-членам подписывать новые контракты такой продолжительности.

"Есть и другие части документа, которые в каком-то смысле даже более важны. Они касаются развития альтернативных, "зеленых" энергетических потоков - ветра, солнца, водорода и т. д, как на Каспии, так и на суше Азербайджана, в том числе на освобожденных территориях. Об этом сказал выступая с заявлением для печати Президент Ильхам Алиев. И это критически важно, потому что демонстрирует общую приверженность стратегическому сотрудничеству в области энергетики помимо нефти и газа.

Так что это еще одна причина, по которой этот документ является историческим: это первый документ, который заглядывает в будущее на десятилетия - Президент Ильхам Алиев назвал его "своего рода дорожной картой на будущее". Глава Еврокомиссии повторила его слова, заявив, что "Азербайджан постепенно станет для Европейского Союза важным и надежным партнером, поставляющим возобновляемые виды энергии". Я ожидаю увидеть более четкую формулировку всего этого в новом всеобъемлющем двустороннем соглашении между Азербайджаном и ЕС, которое, надеюсь, будет завершено в ближайшие месяцы.

Также Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан имеет самый большой торговый флот для перевозки товаров через Каспий, включая, например, транспортировку углеводородов по морю из Казахстана и Туркменистана. Глава государства также отметил потенциал для общего увеличения торговли - через Средний коридор благодаря современной инфраструктуре, включая порт Алят и стратегическую автомобильную и железнодорожную сеть Азербайджана. Президент Ильхам Алиев также указал, что увеличение инвестиций ЕС приветствуется. Глава Еврокомиссии рассказала о стратегии "Глобальных ворот", которая была объявлена ​​в конце прошлого года в качестве противовеса инициативе "Один пояс, один путь", выдвинутой Китаем в 2013 году. Все это очень хорошо для экономического будущего Азербайджана", - полагает экс-советник Президента Сербии.

По словам Дамьяна Крневича Мишковича, согласно условиям подписанного Меморандума ЕС намерен в течение нескольких лет удвоить объем газового импорта из Азербайджана. А для этого потребуется расширение Южного газового коридора, для чего потребуются дополнительные миллиарды долларов.

"Но это еще не все. Уже сейчас объемы азербайджанского газа в ЕС увеличиваются. Сегодня мы можем сказать, что Азербайджан поставляет в Евросоюз больше углеводородов, чем когда-либо прежде. И с каждым годом этот объём будет увеличиваться. Так что да, Азербайджан является частью решения энергетических проблем ЕС. Это незаменимый помощник, учитывая нынешние обстоятельства.

Однако Азербайджан в одиночку не может решить проблему безопасности поставок ЕС. И, честно говоря, я не думаю, что какой-либо нероссийский поставщик или комбинация поставщиков сможет полностью компенсировать решение ЕС отказаться от российских углеводородов - по крайней мере не в ближайшие пару лет. Решение ЕС в какой-то степени причинит значительный экономический ущерб в первую очередь самому себе, ну и другим частям мира. ЕС и Запад решили ввести санкции против России в одностороннем порядке в ответ на действия России в Украине - стране, с которой у ЕС нет обязывающих договоренностей о безопасности. Никто не заставлял Брюссель реагировать так, как он это сделал. Просто вспомните прошлые реакции Запада на другие конфликты, связанные с нарушением суверенитета и территориальной целостности государств-членов ООН: Азербайджана, Грузии, Сербии и др. 22 из 27 государств-членов ЕС признали незаконное отделение Косово, которое является южной провинцией Сербии. Так что никто и не заставлял ЕС принимать политическое решение об отказе от российских углеводородов. Они сделали это по собственному желанию. И я надеюсь, что они могли предвидеть экономические последствия этого решения для своих граждан. Теперь, в рамках стратегии ЕС по смягчению этих последствий, Брюссель обратился к Баку. И Азербайджан решил, что заключение этой исторической сделки отвечает его национальным интересам. При этом Баку не перешел ни одну из красных линий своей внешней политики", - заявил он.

Таким образом, продолжил наш собеседник, с точки зрения стратегического энергетического партнерства между Брюсселем и Баку важно, чтобы обе стороны стремились сделать максимум - в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"И опять же, это потребовало изменения политики ЕС. Это показывает, что иногда ЕС может, по крайней мере, в случае с Азербайджаном, действовать осмотрительно и предусмотрительно, что Брюссель может быть утонченным и изощренным, что ЕС может понимать сложность и что наши европейские друзья могут стратегически работать с государствами по соседству на Востоке в течение длительного периода времени таким образом, чтобы это способствовало стабильности и безопасности.

Так, например, ранее в этом месяце парламент ЕС одобрил закон, определяющий природный газ как устойчивый источник энергии - как часть системы, призванной повлиять на прямые инвестиции в экологически чистую энергию. Таким образом, природный газ теперь является "зеленой энергией", согласно официальной таксономии финансовой маркировки ЕС. И это помогло подготовить почву для вчерашнего исторического меморандума.

В завершение интервью позвольте мне сделать важное замечание: конфликт вокруг Украины помог сблизить ЕС и Азербайджан. Это одно из последствий геополитического сдвига, происходящего на соседнем театре. ЕС и Азербайджан сближаются, потому что ЕС нужно то, что в изобилии есть у Азербайджана. И это не требовало никаких уступок со стороны Азербайджана - будь то в сторону ЕС или любого другого геополитического актора. Вот почему я хочу повторить то, что сказал в начале этого интервью: события 18 июля представляют собой мастер-класс государственной политики Азербайджана", - резюмировал Дамьян Крневич Мишкович.

Абдул Керимханов