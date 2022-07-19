Начало Большого возвращения – наш лучший ответ всем недругам

Начало заселения Агалы это, прежде всего, ответ тем, кто сомневался, что в Карабахский регион вернутся азербайджанцы. А сегодня они не просто возвращаются. Они возвращаются в село, отстроенное на основе самых современных стандартов, где есть все условия для комфортной жизни, работы, учебы, получения медицинского обслуживания.

Об этом сказал Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов, комментируя отправку 19 июля первой партии жителей в новоотстроенное село Агалы Зангиланского района.

Отметим, что во вторник в путь отправились 10 семей, а всего до конца месяца планируется четырьмя партиями переселить в Агалы 41 семью зангиланцев. Процесс проходит под непосредственным контролем главы государства. Бывшие вынужденные переселенцы и их потомки будут расселены в комфортных домах, оснащенных "умными" технологиями. Созданы соответствующие учреждения, которые будут решать вопросы трудоустройства, образования жителей Агалы, а также заниматься их социальными и медицинскими проблемами.

По словам Фикрета Садыхова, это большое событие, оно укрепляет уверенность людей в том, что государство заботится о них. Наш собеседник подчеркнул, что инициатива Президента Азербайджана Ильхама Алиева была реализована на очень высоком профессиональном уровне.

"Воспринимать это надо как начало процесса Большого возвращения азербайджанцев на свои земли. Эти земли на протяжении тридцати лет оккупировались и разрушались Арменией, когда-то они казались безнадежно оторванными от Азербайджана. Но победоносная 44-дневная война вернула землю истинным хозяевам, которые уже начали возвращать ее к жизни. Отправка первых жителей в Агалы это только начало. Можно не сомневаться, что возвращение азербайджанцев на родные земли будет масштабным. Уверен, что государство обеспечит всем необходимым тех, кто будет работать, жить и учиться в этом регионе", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева