Посол Израиля посетил Сангачальский терминал ВР

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик посетил Сангачальский терминал ВР.

Как передает Day.Az, об этом дипломат написал в Twitter.

"Сегодня я побывал в Сангачальском терминале BP, где берут начало нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и Южный газовый коридор (ЮГК). Отсюда Азербайджан вносит большой вклад в энергетическую стабильность в мире!", - посол подчеркнул.