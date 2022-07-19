https://news.day.az/politics/1480229.html Посол Израиля посетил Сангачальский терминал ВР
Посол Израиля посетил Сангачальский терминал ВР
Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик посетил Сангачальский терминал ВР.
Как передает Day.Az, об этом дипломат написал в Twitter.
"Сегодня я побывал в Сангачальском терминале BP, где берут начало нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и Южный газовый коридор (ЮГК). Отсюда Азербайджан вносит большой вклад в энергетическую стабильность в мире!", - посол подчеркнул.
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