Международная политика Азербайджана направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе

Источник: Агентство международной информации Trend

Международная политика Азербайджана направлена на обеспечение мира и стабильности в регионе.

Об этом сказал Trend главный исполнительный директор газеты Lagazetteaz.fr, учрежденной АМИ Trend во Франции, Жан-Мишель Брюн, передает Day.Az.

"Инициативы по проведению диалога с Арменией, многочисленные встречи Президента Ильхама Алиева с официальными лицами европейского сообщества и поддержка Баку сближению Еревана и Анкары являются выражением этого желания. Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян дважды встречались в Брюсселе в апреле и мае при посредничестве Европейского союза, чтобы добиться прогресса в вопросе нормализации, но очевидно, что предстоит еще долгий путь. Азербайджан требует полного вывода всех армянских вооруженных формирований со своей территории. Еще одним камнем преткновения является судьба четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести после Карабахской войны. Тем не менее лидеры двух стран договорились регулярно встречаться до достижения договоренности. Важно, чтобы все страны региона установили нормальные отношения для обеспечения мира. В этом смысле сближение между Арменией и Турцией является важным шагом, что поощряется Азербайджаном", - сказал он.

Жан-Мишель Брюн отметил, что Армения испытывает ностальгию по Минской группе ОБСЕ.

"Однако время не сыграет на руку Армении, и тем более мало шансов на то, что Минская группа когда-нибудь восстанет из пепла. Нельзя рассчитывать на Минскую группу в обеспечении прочного мира и восстановлении нормальных и гармоничных отношений между Азербайджаном и Арменией. Первая причина - позиция французского политического класса, на которую оказывают влияние агрессивные армянские националистические объединения во Франции. Вторая причина связана с последними событиями в Украине. На фоне этих событий 8 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Франция и США больше не сотрудничают с Россией в рамках Минской группы", - добавил он.

Далее Жан-Мишель Брюн отметил, что в свете всего этого необходимо было взять на себя инициативу и выступить с предложением, чтобы найти решение.

"Это то, что сделал Азербайджан, предложив пять принципов в качестве основы будущего соглашения по нормализации отношений. Несмотря на то, что Армения всегда утверждала, что переговоры не должны быть связаны с какими-либо предварительными условиями, руководство Армении, наконец, приняло эти принципы, и это уже является значительным шагом вперед в нормализации отношений между двумя странами. Премьер-министр Армении понимает, что решение, предложенное Азербайджаном, является единственным жизнеспособным для обеспечения баланса в регионе, а значит, и для прочного мира. Это, конечно, абсолютно не устраивает армянских политиков - националистов, которые считают принятие этих пяти принципов капитуляцией, даже предательством. Поэтому Пашинян находится в очень неудобном положении", - сказал он.

Жан-Мишель Брюн напомнил, что пять принципов, предложенных Азербайджаном включают в себя:

- взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международных границ и политической независимости друг друга;

- взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять такие претензии в будущем;

- воздерживаться от угрозы безопасности друг другу в межгосударственных отношениях, применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, несовместимых с целями Устава ООН;

- делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

- открытие транспортных и других коммуникаций, сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес.

"Что это означает? Прежде всего, это напоминание о международных законах, о принадлежности Карабаха Азербайджану, а также о необходимости полного вывода всех присутствующих на территории Азербайджана армянских войск. Кроме того, открытие коммуникаций между двумя странами может быть только выгодно для Армении", - заключил он.