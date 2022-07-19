Европарламент - это не весь Евросоюз, и Азербайджан не нуждается в его рекомендациях

Автор: Тофик Аббасов,

политический аналитик

Европарламент это очень разношерстная команда, которая часто проявляет разнобой. Можно видеть на примере тех же армяно-азербайджанских отношений, насколько этот институт занимал предвзятую позицию. Там были дежурные группы, которые постоянно обвиняли Азербайджан в том, что он, дескать, проводит какую-то радикальную националистическую политику. И это при том, что как раз в Армении не осталось ни одного азербайджанца, а в нашей стране продолжали все годы конфликта жить армяне, в том числе в столице. Эти группы в упор не замечают реалий и пытаются выдать желаемое за действительное. Так что для нас все это не является новостью.

Я помню, как, будучи в Европарламенте, Президент Ильхам Алиев адресно обвинил структуру в том, что они банально и бесстыдно лгут. Он заявил, что ЕП обманывает и себя, и других, пытаясь навязать сообществу свои фальшивые видения и не замечать те позитивные изменения, которые происходят в нашем регионе. В Европарламенте старались всего этого не слышать, делали вид, что у них есть свои источники информации, свои видения, и Азербайджан должен подтянуться под их интересы.

Что касается позиции Азербайджана, позиции руководства страны, то тут все прозрачно и видно невооруженным глазом. Совершенно очевидно, что Азербайджан пытается склонить Армению к отказу от радикализма и мракобесия, от навязывания своих фальшивых стандартов. Народы должны жить в миры. Вины армянского народа тут нет, это вина политического кластера, который получает помощь из-за рубежа, в том числе из тех же европейских стран, представители которых восседают в Европарламенте, с тем. Чтобы постоянно накалять обстановку в нашем регионе, чтобы сохранялась эскалация и никогда не установился мир и взаимопонимание. Имеется в виду мир между Арменией и Азербайджаном, Арменией и Турцией.

Благодаря победе Азербайджана в 44-дневной войне, Армения утратила свой взрывоопасный ресурс, она уже не сможет навязывать нам свою игру и создавать неблагоприятный для нас фон. Тот, кто хочет работать на пользу себе и другим, он так и делает. А вот армянская сторона, к сожалению, работает только во вред - и себе, и своим соседям. Европейские парламентарии не могут этого не видеть. Они не настолько глупы или глухи, чтобы не видеть того, что происходит в регионе. Они бывали в регионе и видели, что именно Азербайджан является жертвой агрессии и пострадавшей стороной. Наша страна потеряла 20 процентов своего потенциала за годы оккупации, на захваченных Арменией землях была разрушена вся инфраструктура, и сейчас мы все восстанавливаем и воссоздаем.

Поэтому европейским парламентариям стоило бы быть более расторопными, более ответственными, честными и справедливыми. Потому что это стыдно - вот так вот нагло врать, обвинять Азербайджан в том, что он не соответствует каким-то там канонам и традициям и предписаниям международного права. Это вопиющий подход, когда континентальный парламент начинает юлить и создавать фальшивые стандарты. Это не подобает такому институту, как Европейский парламент, который является, я бы сказал, лицом всей европейской семьи. Это стыдно. Да, мы находимся на периферии Европы, в недрах политики добрососедства с Евросоюзом. Но мы и сами не лыком шиты, у нас есть свои достижения, свои видения и приоритеты. С другой стороны, мы понимаем, что нужно Европе.

Как раз накануне в Баку побывала с визитом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она приехала подписывать Меморандум об энергетическом сотрудничестве, направленным на то, чтобы обеспечить Европу надежными поставками газа и не оставить европейцев в беде. Грядет осенне-зимний период и в нынешней международной ситуации Европе будет нелегко. Европа понимает, что маленький Азербайджан, будучи равноправным партнером большого Европейского Союза, многое делает, чтобы обеспечить энергетическую безопасность ЕС. Это в высшей степени благородный шаг, который показывает, насколько Президент Ильхам Алиев и Азербайджанское государство готовы помочь страждущим. И когда кто-то начинает называть белое черным и черное белым, это, конечно, вопиющие факты. Которые должны получить должную оценку. Не нужно обманывать общественное мнение, не нужно навязывать честным людям свои фальшивые стандарты. Азербайджан - страна ответственная, очень трудолюбивая, проявляющая высокие моральные качества в добрососедских отношениях с Евросоюзом. И не нужно нам мешать. Если вы хотите, чтобы мы всегда были настроены на верную волну, не мешайте нам. Чьи-то рекомендации Азербайджану не нужны, достаточно будет просто перестать вмешиваться в наши дела и приписывать нам то, чего мы никогда не делали.

То, что Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями Европарламента, высказался критически, все очень поделом и ко времени. Европарламенту необходимо оздоровить себя, откорректировать некоторые положения, особенно те, что касаются отношений с восточными соседями.

Азербайджан всегда был честен с Европой. Несмотря ни на что, мы добились того, что сейчас готовится соглашение о партнерстве, которое будет соглашением двух равноправных партнеров. Европарламенту стоило бы все это принять во внимание, аккумулировать энергию на то, чтобы работать для будущего наших отношений.

Сегодня в Европе очень тяжелая ситуация с энергоснабжением. И Азербайджан, как добросовестный партнер помогает ей. Кто знает Азербайджан, хорошо осведомлен о том, с какой ответственностью подходит ко всем этим вопросам политическое руководство страны, Президент Ильхам Алиев. Азербайджан старается делать все, чтобы наши европейские партнеры зимой не замерзли и знали, что они не одни, что он будет помогать им всем, чем располагает.

И еще - Европарламент это не вся Европа и не весь Евросоюз.

Совсем недавно в Бирмингеме состоялась 29-я сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Азербайджан одержал там убедительную победу над всеми своими противниками, среди которых помимо армянской делегации были шведские, итальянские, греческие парламентарии и др. Наша делегация провела очень грамотную работу. Однако в отличие от прошлых лет нельзя сказать, что противоположный лагерь был таким уж многочисленным. Как раз наоборот, большинство в ПА были на нашей стороне, потому что Азербайджан в поствоенных реалиях хочет мира, добрососедства и делает все от него зависящее, чтобы окончательно перевернуть страницу конфликта, войны и радикальных решений. Армянские делегаты и их сторонники пытались мутить воду и навязать аудитории свое видение и протащить в итоговые документы положения, связанные с реанимацией Минской группой ОБСЕ, включением каких-то пунктов по праву наций на самоопределение. Хотя никакой армянской нации в Карабахе нет. Есть единый азербайджанский народ и в его составе небольшая горстка карабахских армян.

В Бирмингеме азербайджанская делегация провела очень грамотную работу и показала европейским парламентариям намерение быть на высоте, работать над торжеством стабильности и сотрудничества и оставить трения позади.

Армянская делегация на сессии отличилась. Я бы сказал, хулиганскими действиями, оскорбив руководство ПА ОБСЕ и обвинив его в том, что прародители Минской группы сами отвергают свое "дитя" и так далее. Армянские депутаты показали свою отрешенность от происходящего в мире, потерю всяческой связи с новыми реалиями и неумение чувствовать и предвосхищать надвигающиеся процессы. Азербайджан, даже будучи победителем, не измывается над Арменией, а, наоборот, пытается помочь ей встать на ноги. Армянские же силы и их заступники стараются делать так, чтобы на Южном Кавказе не было устойчивого мира. Они могут хотеть все, что угодно, но мы знаем, что в наших силах поддерживать порядок, стабильность, подпитывать процесс разрядки, и если армянская военщина и радикальные группы попытаются навязать нам какие-то свои игры, они будут ощутимо наказаны.

Азербайджан шутить не будет. Он сделал все для восстановления своей территориальной целостности, и теперь нужно смотреть вперед и наращивать миротворческий потенциал.