Уроженцы села Агалы наконец вернулись на родные земли

Жители Агалы наконец вернулись в родное село. Это, действительно, очень важный день, и чрезвычайно отрадно, что мы переживаем это историческое событие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев.

Он отметил, что первое переселение в рамках Большого возвращения осуществляется в село Агалы Зангиланского района.

В связи с этим спецпредставитель главы государства от всей души поздравил весь азербайджанский народ.

"Сегодня жители ознакомятся со своими домами. Мы в долгу перед нашим Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, нашими шехидами и ветеранами за то, что они подарили нам это чувство гордости", - сказал Гаджиев.