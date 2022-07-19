Уроженцы села Агалы наконец вернулись на родные земли - Вахид Гаджиев
Жители Агалы наконец вернулись в родное село. Это, действительно, очень важный день, и чрезвычайно отрадно, что мы переживаем это историческое событие.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев.
Он отметил, что первое переселение в рамках Большого возвращения осуществляется в село Агалы Зангиланского района.
В связи с этим спецпредставитель главы государства от всей души поздравил весь азербайджанский народ.
"Сегодня жители ознакомятся со своими домами. Мы в долгу перед нашим Верховным главнокомандующим Вооруженными силами, нашими шехидами и ветеранами за то, что они подарили нам это чувство гордости", - сказал Гаджиев.
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