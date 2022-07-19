Уроженец села Агалы: После долгих лет разлуки мы вернулись на родные земли

Уроженец села Агалы Зангиланского района Иса Махмудов поделился своими впечатлениями от возвращения в родное село.

Как сказал Махмудов Карабахскому бюро Trend, сегодня - исторический день, передает Day.Az.

"Мы вернулись на родные земли после долгих лет разлуки. Нас обрадовала победа в Отечественной войне, и мы очень счастливы, что сегодня вернулись в село Агалы. Наше государство быстро отстроило современное село. Теперь мы будем жить в хороших условиях. Мы очень рады.

Мне было 18 лет, когда я покинул Агалы. Теперь я вернулся на родину вместе со своей семьей. Это лучшие чувства, которые я испытываю в своей жизни", - сказал Махмудов.